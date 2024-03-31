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CANLI | İzmir yerel seçim sonuçlarında oy oranları belli oldu: CHP'li Cemil Tugay önde mi? AK Partili Hamza Dağ ne kadar oy aldı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 19:01
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Seçim sürecinin en heyecanlı anı geldi çattı. Sandıklar kapandı, yasaklar kalktı. Gözler büyükşehirlere çevrilirken İzmir sonuçları da yakından takip edilmeye başlandı. CHP'nin kalesinde son durum da yasakların kalkmasıyla belli oldu. CHP'li Cemil Turgay ne kadar oy aldı? AK Partili Hamza Dağ sürpriz yapabilecek mi? İşte İzmir yerel seçim sonuçları...

CANLI | İzmir yerel seçim sonuçlarında oy oranları belli oldu: CHP'li Cemil Tugay önde mi? AK Partili Hamza Dağ ne kadar oy aldı?

İzmir'de yıllardır süren gelenek devam edecek mi, yoksa AK Parti bu seçimde sürpriz yapabilecek mi? Herkes bu soruların yanıtı ararken YSK'dan beklenen haber geldi ilk sonuçlar netleşti. CHP uzun süren tartışmaların ardından Tunç Soyer'i aday göstermeme kararı almıştı ve yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday göstermişti. AK Parti ise partinin önemli isimlerinden Hamza Dağ'ı İzmir'de aday olarak sahaya sürmüştü.

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MERAKLA BEKLENEN AN

Türkiye aylardır 31 Mart'ı bekliyordu. Artık söz sırası seçmenlere verildi. Türkiye sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanlarını seçti. 32 İlde sandıklar 16.00'da kapanırken 81 ildeki tüm sandıklar saat 17.00'de kapandı.

GÖZLER YSK'DAYDI

Sandıkların kapanmasıyla beraber tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek karara çevrilmişti. Normalde 21.00'e kadar seçim yasakları sürse de her seçimde YSK bu saati öne çekerek sonuçların vatandaşlara daha erken ulaşmasını sağlıyor. Heyecanlı bekleyişin ardından YSK'dan beklenen haberi geldi ve yayın yasağı kalktı.

İŞTE İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, oyunu kullandıktan sonra, "Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun, halkımızın kararı bizim için en doğru olandır" ifadelerini kullandı.

cemil tugay

"İZMİR'İN KAZANDIĞI SONUÇ OLACAK"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kısır döngülere girmeden projelerini anlattıkları bir seçim dönemi geçirdiklerini belirtip, "İnşallah bugün çıkacak olan sonuç hiç kimsenin kaybetmediği 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kazandığı bir sonuç olacak" dedi.

HAMZADA


Yerel Seçim 2024


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