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  4. Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları doğrultusunda AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazandı?

Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları doğrultusunda AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazandı?

31.03.2024 15:33
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Tüm Türkiye yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Sonuçlar herkes tarafından merakla bekleniyor. Seçim sonucu merak edilen illerden bir tanesi de Ordu. Ordu seçim sonuçları Ordulular tarafından en çok araştırılan konular arasında. Peki, Ordu'da AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı seçimi kazandı?

Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları doğrultusunda AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazandı?

Partilerin yoğun seçim çalışmalarının ardından Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Şimdi Ordulu vatandaşlar Ordu seçim sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. Ordu'da seçim yarışı AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana ve İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz arasında geçecek. Ordu seçim sonuçları hakkındaki tüm detaylara Mynet'ten ulaşabileceksiniz.

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Ordu seçim sonuçları Mynet'te olacak. Ordu'da Mehmet Hilmi Güler, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. Mehmet Hilmi Güler yeniden AK Parti tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. CHP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına Zekai Sana'yı aday gösterirken İYİ Parti ise Enver Yılmaz'ı aday gösterdi.

MEVCUT BAŞKAN MEHMET HİLMİ GÜLER

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu’da doğdu. 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı. AK Parti’nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve AK Partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Güler, evli ve iki çocuk babasıdır.

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CHP'NİN ADAYI ZEKAİ SANA

Zekai Sana, 1959 yılında Ordu ili Kumru ilçesi Güneycik Köyü'nde doğdu. Sırasıyla Ankara Eğitim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında inşaatlarda üç yıl kalıp ustası olarak çalıştı. Daha sonra bir kamu bankasının genel müdürlüğünde altı yıl çalıştı. 1986 yılından bu yana Ankara’da iş hukuku ve iş kazaları alanında serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Zekai Sana 2002 ve 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden iki kez Ordu milletvekili adayı oldu.

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İYİ PARTİ'NİN ADAYI ENVER YILMAZ

Enver Yılmaz 20 Mart 1970 yılında Ordu'nun Ulubey ilçesinde bağlı Aydınlar köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterildi ve 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 18 Eylül 2018 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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ORDU'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Bugün gerçekleşen yerel seçimin ardından Ordu'daki vatandaşlar Ordu seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Ordu seçim sonuçları yayın yasaklarının kalkmasının ardından ve pusulaların sayılmaya başlamasından sonra belli olmaya başlayacak. Ordu seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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Yerel Seçim 2024


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