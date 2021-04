Cargill, Türkiye'ye 60 yılda 530 milyon dolarlık yatırım yaptı

Cargill'in yenilikçi bir gıda ve endüstri şirketi olduğunu belirten Tarakçıoğlu, şirketin 70 ülkede, 155 binden fazla çalışanının bulunduğunu söyledi.

Şirketin endüstriyel ve biyoendüstriyel gıda ürünleri ürettiğini aktaran Tarakçıoğlu, firmanın Türkiye’deki yolculuğunun 1960’lı yıllarda gıda alanında başladığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Cargill Türkiye olarak 60. yılımızı kutladığımız bu dönemde gıda, biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarındaki yatırımlarımız ve geniş ürün portföyümüzle hayatın her alanına dokunuyoruz. Türkiye’deki dört tesisimizde ürettiğimiz bitkisel kaynaklı ham maddeler bisküviden çorbaya, ilaçtan kağıt havluya, kıyafetten alışveriş kolilerine kadar pek çok üründe kullanılıyor.

Her biri yüksek katma değere sahip ürünlerimiz, Türkiye’ye duyduğumuz inançla her yıl artarak devam eden Ar-Ge ve ileri teknoloji yatırımlarımızın bir sonucu. Hedefimiz her zaman, inovasyon gerektiren ve ağırlıklı olarak ithal edilen ürünleri, ülkemizde yetişen mahsuller ile kendi topraklarımızda, yerli olarak üretmektir. Bu vizyonumuz doğrultusunda ürün portföyümüzü, değişen tüketim trendlerine ve ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli genişletiyoruz. Yerli üretim ile hem Türk sanayisini destekliyor hem de beş kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyoruz."