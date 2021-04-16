FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?

16.04.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayınlanan kripto para yönetmeliğine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar?" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kripto' tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağını bildiren yönetmeliği eleştirdi.

"GECE YARISI ZORBALIĞI"

Bunu 'geceyarısı zorbalığı' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" ifadesini kullandı.

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Cardano ve Ripple'da önemli gelişmeler!Cardano ve Ripple'da önemli gelişmeler!
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne memnuniyetsiz bir zihniyetiniz var sizin ya sizin için doğru yada yanlış hiç farketmiyor sırf karşı çıkmak muhakefet olmak için herşeye maydanoz oluyosunuz bu millet sizinde ne olduğunuzu çok iyi biliyor o yüzden fazla zorlamayın derim
Ne komik yahu..İktidara tutp da çıkardığı yönetmeliği "kime danıştın" diye çıkışıyor..Yahu kardeşim yönetmelik bu...Adı üzerinde; YÖNETMELİK..Bugüne kadar hangi iktidar bir yönetmelik için kamuoyu yoklaması,muhalefet araştırması,vs yapmış?..Madem öyle;Sayın Kılıçdaroğlu, şehirlerarası yolculukta köpeğini yanına almaya izin veren yönetmeliği de sorgulasaydı,yada ne bilelim işte..Üfürük püfürük hangi yönetmelik varsa,tümünü sorgulasaydı..
3 kuruş kazanmıştım akşam oda gitti borsa da kimse kalmadı kapıtlar elimizde kaldı doları bozdurun dedik olanı bozdurduk ..

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İkinci el araba piyasasında bahar!

İkinci el araba piyasasında bahar!

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.