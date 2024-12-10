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Çektiği bir video hayatını değiştirdi... Şimdi kendi markasını dünyaya tanıtıyor! Adeta ödüllere boğuldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 13:25
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Ankara'da, 6 yıl önce KOSGEB desteğiyle bitki çayı üretim işletmesi kuran Kader Kaya, şimdi 12 kadına istihdam sağlıyor. Bununla da kalmayan Kaya, yurt içindeki 900'ün üzerinde firmaya ürün gönderiyor. Almanya, Avusturya ve İsveç'e ihracat yaparak başarıya ulaşan Kaya, bir videonun hayatını nasıl değiştirdiğini "Çalışırken eğlence için çektiğimiz bir video oldu. O gün paylaştığım o video herkese yayılmış" sözleriyle aktardı.

Çektiği bir video hayatını değiştirdi... Şimdi kendi markasını dünyaya tanıtıyor! Adeta ödüllere boğuldu

Küçüklüğünden itibaren bitkilere merakı olan Kader Kaya, 2018'de KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle bitki çayı üretim işletmesi kurdu. Kaya, bitkileri harmanlayarak ürettiği bitki çaylarını önce Ankara, sonra da yurt genelindeki firmalara satmaya başladı.

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Kaya, tek başına başladığı bitki çayı üretim işinde şimdi 12 kadına istihdam sağlıyor. Kaya, ürettiği 16 çeşit bitki çayı ile 81 ilde 900'ün üzerinde firmaya ürün tedariki sağlarken; Almanya, Avusturya ve İsveç'e de ihracat yapıyor. Kaya, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında KOSGEB'den en iyi kadın girişimci, yılın en iyi çıkış yapan bitki karışımı uzmanı ve en iyi kış çayı ve bitki karışımı uzmanı ödüllerini aldı.

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'HAYALİM FABRİKA KURMAK'

Kader Kaya, bitkilere olan merakının aileden geldiğini belirterek, "Bitkilerle iç içeyim hep. Nerede ne bitki yetişir hep merak ederdim. Bitkileri karıştırmaya harmanlamaya da hep hevesliydim. Hangi hastalığa ne iyi gelir hep merak ederdim. Bu işletmeyi kurmak hep hayalimdi. Çok ufak bir yerde adım attık, böyle böyle büyüdük. KOSGEB sürecinde ise bir çay harmanladım, bunları üretmek istediğimi söyledim. Sonra KOSGEB'le yola çıktık. Şu anda yanımda 12 kadın çalışıyor. 10 yıl sonrası için fabrika kurmuş olmayı ve çok sayıda kadını istihdam etmeyi hayal ediyorum" dedi.

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BİR VİDEO HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yola ilk çıktığında ağabeyinin kendisine destek olduğunu anlatan Kaya, "İlk önce ağabeyime hayalimi anlattım. Birlikte çok ufak bir yer açtık. Orada arkadaşla birlikte çalışıyorduk, çalışırken eğlence için çektiğimiz bir video oldu. O gün paylaştığım o video herkese yayılmış" dedi.

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'BİTKİLER HAFIZAMDA'

Bu süreçte kendisini en çok zorlayan şeyin ise yanında çalışan kadınlara çay harmanlamasını öğretmek olduğunu belirten Kaya, "Bizim bitkiler o kadar karışık ki, hep benim olmam gerekti. Bitkiler hep benim hafızamda, onlara bunu ezberletmem gerekti. O süreci aşana kadar biraz zorlandım ama Allah'a şükürler olsun oldu. Onlar da alıştılar, hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini artık ezberlediler. Yıllar sonra da işi bildikleri için yanımda olacaklar inşallah" dedi.

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'Aşk çayı', 'Osmanlı çayı', 'detox çayı' gibi çok sayıda özel karışımı olduğunu söyleyen Kaya, kadınların güçlü olması gerektiğini söyleyerek, "Kendi emeğimizle, hakkımızla burada uğraşıyoruz, kazanıyoruz. Kadınların güçlü olmalarını gerçekten çok istiyorum. O öz güvenin olmasını, kendilerine güvenmelerini çok istiyorum. Bir erkeğin emri altında olmasınlar. O yönden örnek olmuşsam çok iyi olur" dedi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Çay video
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