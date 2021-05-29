Cenaze yardım parası nasıl alınır? Başvuru nereye yapılır? Cenaze yardım parası ne kadar?

Cenaze yardım parası yasaldır, herkes alabilir ancak belirli şartları vardır. Her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre değişen cenaze yardım parası Türkiye sınırları içindeki herkes için aynı miktardadır…
Cenaze yardım parası alabilmek için, bu yardımı almaya hak kazanmış kişilerin ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Cenaze yardım parası alabilmek için, başvurular Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapılmaktadır.
Cenaze yardım parası her sene TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre değişmektedir. 2021 yılı için cenaze yardım parası ise 917 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu miktar ülke sınırları içinde her yerde aynıdır. Emekli sandığına bağlı kişilerin vefatlarında ise cenaze yardım parası 2.775 Türk lirasıdır.
Cenaze yardım parası için başvurular cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilmektedir. Cenaze yardım parasına ölüm tarihinden itibaren 5 sene içinde başvuru yapılabilir. 5 sene içinde başvuru yapılmaması halinde hak kaybı olmaktadır.
Gerekli evraklar ise şunlardır;
Cenaze yardım parasına başvuru formu (Bu formun muhtarlıktan imzalı ve onaylı alınması gerekmektedir)
Vefat eden kişiye ait ölüm belgesi
Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi.
Cenaze yardım parası, SGK kapsamında vefat eden kimselerin birinci dereceden akrabalarına ödenmektedir. Bu kişiler sırasıyla şu şekildedir:
Eş
Çocuklar
Anne veya Baba
Kardeşler
Cenazeyi Kaldıran Kişiler
Eğer ölen kişinin cenazesini tüzel kişiler kaldırılıyorsa cenaze yardım parasını tüzel kişilere de alabilmektedir. Fakat cenaze işlemlerinin yapıldığına ilişkin gerekli evrakların bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Cenaze yardım parasının belli bir tutarı vardır ve cenaze sırasında bu tutar aşılsa bile yalnızca belirli bir tutar ödenmektedir. Cenaze masraflarını yapan kişiler bu masrafları belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde cenaze yardım parası ödenmemektedir. Bu ödenek yasaldır, herkes alabilir fakat koşulları da oldukça belirgindir.
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