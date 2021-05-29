Cenaze yardım parası nasıl alınır? Başvuru nereye yapılır? Cenaze yardım parası ne kadar?

Cenaze yardım parası yasaldır, herkes alabilir ancak belirli şartları vardır. Her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre değişen cenaze yardım parası Türkiye sınırları içindeki herkes için aynı miktardadır…

CENAZE YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Cenaze yardım parası alabilmek için, bu yardımı almaya hak kazanmış kişilerin ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Cenaze yardım parası alabilmek için, başvurular Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapılmaktadır.

CENAZE YARDIM PARASI NE KADAR?

Cenaze yardım parası her sene TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre değişmektedir. 2021 yılı için cenaze yardım parası ise 917 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu miktar ülke sınırları içinde her yerde aynıdır. Emekli sandığına bağlı kişilerin vefatlarında ise cenaze yardım parası 2.775 Türk lirasıdır.

CENAZE YARDIM PARASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Cenaze yardım parası için başvurular cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilmektedir. Cenaze yardım parasına ölüm tarihinden itibaren 5 sene içinde başvuru yapılabilir. 5 sene içinde başvuru yapılmaması halinde hak kaybı olmaktadır.

Gerekli evraklar ise şunlardır;