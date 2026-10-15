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Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında taksit sınırlarını değiştiren yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla sıfır cep telefonlarında 20 bin lira olan sınır 40 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonlarda 12 ay, bu tutarı aşan cihazlarda ise 3 ay taksit uygulanacak. Yenilenmiş cep telefonlarında ise fiyat sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkânı sağlandı.

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında uygulanan taksit sınırlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla sıfır cep telefonlarında 20 bin lira olan taksit sınırı 40 bin liraya çıkarıldı. Yenilenmiş cep telefonlarında ise fiyat sınırı aranmaksızın 12 ay taksit yapılmasının önü açıldı.

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı 1

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin cep telefonu alışverişlerinde yararlanabileceği taksit seçeneklerini yeniden düzenledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu olarak hazırlanan düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında uygulanacak yeni sınırlar belirlendi.

40 BİN LİRAYA KADAR 12 AY TAKSİT İMKANI

Yeni düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında daha önce 20 bin lira olarak uygulanan taksit sınırı 40 bin liraya yükseltildi.

Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan sıfır cep telefonları 12 aya kadar taksitle satın alınabilecek.

Satış fiyatı 40 bin lirayı aşan cep telefonlarında ise mevcut uygulama devam edecek. Bu cihazların satışında 3 aylık vade sınırı geçerli olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA FİYAT SINIRI KALDIRILDI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise yenilenmiş cep telefonlarına yönelik oldu.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında daha önce uygulanan tutar sınırı kaldırıldı. Böylece satış fiyatından bağımsız olarak yenilenmiş cep telefonlarında 12 ay taksit imkânı sağlandı.

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı 2

BDDK KARARLARIYLA UYUMLU DÜZENLEME

Taksitli satışlarda uygulanacak süreler, kullanılan ödeme yöntemine göre farklı kurumların yetki alanına giriyor.

Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda taksit süreleri BDDK tarafından belirlenirken, senetli satışlar gibi diğer taksitlendirme yöntemlerinde Ticaret Bakanlığı yetkili bulunuyor.

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle konut satışları dışında kalan perakende mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi.

Düzenlemede perakende sektörünün ihtiyaçları ve tüketicilerin taleplerinin dikkate alındığı belirtildi.

DİĞER ÜRÜNLERİN TAKSİT SINIRLARI DEĞİŞMEDİ

Cep telefonlarına yönelik yeni kararın ardından diğer ürün gruplarında uygulanan taksit sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında mevcut taksit tutarları ile vade sınırları uygulanmaya devam edecek.

Ticaret Bakanlığı, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin yeni kararlar alınması halinde gerekli düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı kredi kartı
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