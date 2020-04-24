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Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığını belirterek, GSM operatörlerinin ramazanda internet kullanan abonelerine 1'er gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı.

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Mobil abone sayısının 2020 itibarıyla 81 milyona ulaştığını belirten Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleriyle gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın hiçbir aksama yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Bilişim ve elektronik haberleşme sektörünün uzun süredir Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sektörün her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi.

"Ekstra destekler gündemde"

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını anlattı.

Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB’a kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüsle mücadele ederken devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan destek sağladı. Hatta konuşma süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Pandemi sürecinde örnek bir çalışma ortaya koyan operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum.''

"Sektörün önünü açacak düzenlemelere devam"

Türkiye’de haberleşme sektörünün gelişmesinde yapılan yasal düzenlemelerin ve altyapı yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Haberleşme sektöründe bulunan firmaların altyapı yatırımlarını artırarak sürdürmesinin bu noktada büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine ramazan ayında 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da bildirdi.

Söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını dile getiren Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini anlattı.

Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GSM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs, internet,

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