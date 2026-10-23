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Cep telefonu sahiplerinin hesabı değişiyor! Fiyat farkı azalıyor

Cep telefonu tamirinde yetkili servislerle mahalle arasındaki tamirciler arasındaki fiyat farkı azaldı. Pil değişimi 3 bin 879 liradan, ekran değişimi ise 8 bin 399 liradan başlarken kullanıcılar tamir ücretlerini ve kullanılan parçaları sorguluyor.

Cep telefonu sahiplerinin hesabı değişiyor! Fiyat farkı azalıyor
Aleyna Türkmen

Cep telefonu tamiri için mahalle arasındaki tamircileri tercih edenler, son dönemde fiyatların yetkili servis ücretlerine yaklaştığını belirtiyor. Ekran ve batarya değişiminde fiyat farkı 500-600 liraya kadar inerken, tamircilerin tercih edilmesinde hız ve güven faktörleri öne çıkıyor.

TELEFON TAMİRCİLERİ İLE YETKİLİ SERVİSLER ARASINDAKİ FARK AZALDI

Cep telefonu arızalandığında kullanıcılar, cihazlarını yetkili servislere ya da telefon tamircilerine götürüyor. Yetkili servis ücretlerinin daha yüksek olması nedeniyle geçmişte mahalle arasındaki tamircileri tercih edenlerin, son dönemde fiyatların birbirine yaklaşmasıyla farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Cep telefonu sahiplerinin hesabı değişiyor! Fiyat farkı azalıyor 1

Bazı kullanıcılar, tamir işlemlerinin ardından yaşadıkları sorunlar nedeniyle güven konusuna dikkat çekiyor. Bir kullanıcı, arkadaşının telefonunda batarya değişiminden sonra pil sağlığının önce yüzde 95'e düştüğünü, ardından yüzde 98'e çıktığını ve cihazın sesinde de sorun yaşandığını anlatarak yetkili servisi tercih ettiğini ifade etti.

Bir başka kullanıcı ise tamir işlemlerinin nasıl yapıldığına ilişkin endişesini, "Yine güven olmayacağını düşünüyorum. Belki kendisi el altından tamir etti veya servise göndermedi" sözleriyle dile getirdi.

Cep telefonu sahiplerinin hesabı değişiyor! Fiyat farkı azalıyor 2

GARANTİLİ TELEFONLAR DA TAMİRCİLERE GÖTÜRÜLÜYOR

Beşiktaş'ta telefon tamiri yapan İdris Usta'nın iş yerinde ekran ve batarya değişimi bekleyen çok sayıda cihaz bulunuyor. Bu telefonların bir kısmının garantili olması da dikkat çekiyor.

Teknik servis yetkilisi, kullanıcıların tamircileri tercih etmesinin nedenlerini hız ve güvenle açıkladı. Yetkili, "Birincisi bizde daha hızlı hareket ettiğimiz için insanlar o yüzden tercih ediyorlar. İkincisi de emin oldukları noktada oldukları için oluyor" dedi.

Telefon tamircileri de değiştirdikleri parçalara 6 aya kadar garanti verebiliyor. Ancak bu durumda fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor.

Cep telefonu sahiplerinin hesabı değişiyor! Fiyat farkı azalıyor 3

EKRAN VE BATARYA DEĞİŞİMİNDE FİYAT FARKI 600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Telefon tamircilerinde en sık karşılaşılan şikayetlerin ekran ve batarya değişimleriyle ilgili olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir telefoncu, "En çok ekran ve batarya değişimlerinde genelde şikayet geliyor. Ekran ve bataryalar genelde sıkıntı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kanal D'nin haberine göre, yetkili servislerde pil değiştirme ücretleri 3 bin 879 liradan, ekran değiştirme ücretleri ise 8 bin 399 liradan başlıyor. Telefon tamircilerinde bu işlemler ortalama 500-600 lira daha düşük fiyatlara yapılabiliyor. Fiyatlar, telefonun markasına ve modeline göre değişiklik gösterebiliyor.

Tamircilerde kullanılan parçaların da farklılık gösterdiğine dikkat çeken telefoncu, "Orijinal taktığımız ürünler de var, yan sanayi ürünler de var" dedi.

Cep telefonu sahiplerinin hesabı değişiyor! Fiyat farkı azalıyor 4

ORİJİNAL OLMAYAN BATARYALAR RİSK OLUŞTURABİLİR

Telefon tamirinde fiyat kadar kullanılan parçanın niteliği de önem taşıyor. Orijinal olmayan bataryaların şişme ve patlama riski bulunuyor. Bu nedenle kullanıcıların cihazlarını yetkili servislere ya da güvendikleri telefon tamircilerine götürmeleri öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu servis tamir
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