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Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Tarih ve rakam verdi...

MynetX MynetX
22.08.2024 13:52
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gelecek aylarda yaşanabilecek ekonomik olayları tahmin ederken, enflasyonun ne zaman düşeceğine dair de açıklamada bulundu. Ayrıca Yılmaz, son gelişen ekonomik olayları da değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Tarih ve rakam verdi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden gelişen son ekonomik olayları değerlendirdi. Yılmaz, "Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor" cümlelerini kurdu.

TAHMİN VERDİ

Yılmaz, enflasyonun ne zaman düşeceğini tahmin ederek şu ifadeleri kurdu:
Ağustos ayında yüzde 50’ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50’nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP’de bu oranlarla ilgili son tahminlerimiz ve hedeflerimiz yer alacak."

Erken seçimin olmayacağını da ifade eden Yılmaz, "Ülkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Yılmaz son olarak şunları aktardı:

"Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken 'mülkün temeli' olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçilmez önemde olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanımızın huzurunu koruyacağız. Eşsiz konumumuz, etkin ve barışçı dış politikamız, yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Cevdet Yılmaz faiz
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