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Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: 'Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması ve olağan tasfiyeler ile olağanüstü tasfiye ile ilgili açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: 'Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır'
Hande Dağ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olağan tasfiyelerin hızla yapılmakta olduğunu belirtip olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemelerin Meclis gündeminde olduğunu vurguladı.

"OLAĞANÜSTÜ TASFİYE İÇİN KANUNİ DÜZENLEMELER MECLİSİMİZİN GÜNDEMİNDE"

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasaları kalkınma sürecimizde son derece önemli ve değerlidir. Belirli fonlarda son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.

Başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli tedbirler kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirilmektedir. Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir.

Diğer yandan, istismarcılara ve manipülatörlere karşı alınan tedbirleri ve yapılan düzenlemeleri çarpıtarak, tüm sermaye piyasalarını ve sağlıklı işleyen fonları töhmet altında bırakmak yanlıştır.

10 ay kadar önce, özet olarak, istismar edilen bazı fonlara ilişkin o dönem yapılan belirli düzenlemelerin tüm piyasaya yönelikmiş gibi algı oluşturulmasını yanlış bulduğumu söylemiştim. Sağlıklı ekonomik iletişimin altını çizmiştim.

Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum.

Hastalıklı yapıları tasfiye ederken bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Nerede somut bir sorun varsa, yetkili otoritelerce söz konusu sorunun veya sorunlu fonların üstüne gidilmesi esastır.

Defalarca vurguladımız üzere; fonlara, hisse senetlerine veya farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildir, aksine tüm plan ve programlarımızda desteklenen bir politikadır. Bu alanlarda hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak, dolandırıcılık ve manipülasyon yapmak ise suçtur. Bu ayrımı net bir şekilde yapmamak, yatırımcılara da ekonomimize de zarar verecektir.

Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa veya yaparsa hiç şüphesiz sonuçlarına katlanmalıdır. Kurallara uygun çalışanlara, sistemin geneline ve yatırımcıların haklarına sahip çıkmak ise başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler olmak üzere, hepimizin ortak sorumluluğudur"

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz fon soruşturması
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