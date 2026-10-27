Cevdet Yılmaz'dan fon ödemeleriyle ilgili açıklama: "11 milyar TL geri ödeme yapıldı, cuma itibariyle süreç devam edecek"

Fon tasfiyeleri ve mağdur kişilere ödemelerle ilgili son gelişmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Yılmaz, 1 milyonun altında fon hesabı bulunan ve ödeme bekleyenler için cuma gününü işaret etti.

CEVDET YILMAZ: "1 MİLYON TL ALTINDAKİ ÖDEMELER DÜŞÜKTEN YÜKSEĞE DOĞRU ÖDENECEK"

İş Bankası ve Ziraat bankası kanallarıyla sürecin işleyeceğini belirten Yılmaz, bugüne kadar 71 bin 899 hesaba ödemelerinin aktarıldığını söyledi.

Yılmaz, olağanüstü fon tasfiyeleriyle ilgili şunları söyledi;

"Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak.

CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ: İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI

Fon tasfiyesi sürecinde 71 bin 899 hesaba bugün itibariyle ödeme yapıldı.

Dün itibariyle 11 milyar TL yatırıldı ve bu süreç hızla devam edecek. 1 milyon TL'ye kadar ödemeler cuma günü itibariyle yapılacak. En düşükten en yükseğe doğru ödemeler gerçekleşecek."