Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturması ve ödemelerle ilgili son durum hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini COP31'e katılmak üzere bulunduğu Antalya'da yaptı.

CEVDET YILMAZ'DAN FON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100'e yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında geri ödemelerde şimdiye kadar 130 milyar TL'den fazla kaynağın dağıtıldığını ve 420 bin yatırımcının ödeme aldığını ifade etti.

"FON MAĞDURLARINA 130 MİLYAR LİRAYI AŞAN KAYNAK DAĞITTIK"

Cevdet Yılmaz'ın tv100 ekranlarındaki açıklamaları şu şekilde:

Fon meselesinde 130 milyarı aşan bir kaynağı dağıtmış olduk.

Bu parayı olumsuz etkilenen yatırımcılara aktarıyoruz, istismar edenlere vermiyoruz. Kanun gereği "net yatırım tutarı" dediğimiz anaparaya karşılık gelen bir tanımımız var.

Anaparasını çekenlere para aktarmıyoruz, alamayanlar için bunu kullanıyoruz.

"BU ÖDEMELERİ KESİNLİKLE BÜTÇEDEN DEĞİL"

Şu ana kadar 130 milyardan fazla kaynağı dağıttık ve 420 bin yatırımcı bu ödemelerden istifade etmiş oldu. 180 bine yakın yatırımcı da net yatırım tutarının tamamını aldı, mağduriyetleri giderildi.

Bu ödemeleri kesinlikle bütçeden değil; fondaki kaynaklar, haksız faiz elde edenlerden geri alınanlar ve el konulan gayrimenkullerin likit hale dönüştürülmesiyle finanse ediyoruz."