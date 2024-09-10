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Çevre Bakanlığı 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı... Yüzde 25 peşinat ile 24 ay vade seçeneği var!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.09.2024 11:08
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, 53 ilde 747 arsa satışa çıkarıldı. Arsaların satışı için ise açık artırma bugün başlıyor. Peki hangi illerde arsa satışı yapılıyor? Şartları neler? İşte detaylar...

Çevre Bakanlığı 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı... Yüzde 25 peşinat ile 24 ay vade seçeneği var!

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 53 ilde 747 arsanın sayışa çıkarıldığını duyurdu.

YÜZDE 20 İNDİRİM DE VAR!

Başkanlığın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

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Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor.
Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

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Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30’da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim’in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
arsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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