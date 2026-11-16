Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 16 Kasım 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 280 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 240 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 335 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,70 azalışla 3 bin 850 dolarda seyrediyor.

Teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirket hisseleri yeni haftaya satıcılı bir seyirle başlarken gözler bir taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalarda olacak. Fed Başkanı Warsh'un, Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşmada yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyümeye etkilerini ele alması tahmin ediliyor.

Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin artmasıyla yüzde 5,18'e çıkarak son 1 ayın zirvesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada yüzde 5,16'da dengelendi. Dolar endeksi 103,4 seviyesinde bulunuyor. Yükselen tahvil faizleri ise altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattında somut bir çıktı elde edilemezken ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır