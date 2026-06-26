Çiftçilere kritik uyarı: Son günü beklemeyin

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde üreticilere, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek B-Reçete uygulaması hakkında bilgi verildi. Kalıntısız ve kaliteli üretimin hedeflendiği eğitimlerde, üreticilerin yeni sisteme uyum sağlaması için gerekli kayıt ve belge işlemlerini tamamlamaları istendi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında başta üzüm üreticileri olmak üzere meyve ve sebze üreticilerine yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştiriliyor. Alaşehir Ziraat Odası'nın tahsis ettiği salonda düzenlenen eğitimlerde, B-Reçete uygulamasının işleyişi ve üreticilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler detaylı şekilde anlatılıyor.

Yeni uygulamayla birlikte bazı bitki koruma ürünleri reçetesiz satılamayacak. Reçete düzenlenebilmesi için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) veya Kapalı Ortam Bitki Üretim Kayıt Sistemi'ne (KOBÜKS) kayıtlı olması gerekiyor. Kayıt bulunmayan üreticiler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak taahhüt oluşturabilecek.

Eğitime katılan üreticiler, uygulamanın doğru ilaç kullanımını teşvik edeceğini belirterek, "İlaçların karıştırılması, kullanım sıralaması, doğru doz, bekleme süreleri ve kalıntısız üretim konusunda önemli bilgiler edindik. Hem ilaç israfını önleyeceğiz hem de daha güvenli üretim yapacağız." ifadelerini kullandı.

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Fatma Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimlere destek verdiklerini belirterek, "1 Temmuz 2026 itibarıyla B-Reçete uygulaması başlayacak. Üreticilerimizin bu tarihten önce eğitimlere katılarak belgelerini almaları gerekiyor. Ziraat Odası olarak SMS yoluyla bilgilendirme yapıyor, eğitimler için salon tahsis ediyoruz. Tüm çiftçilerimizin eğitimlere katılması büyük önem taşıyor." dedi.

ÇKS kaydı bulunmayan üreticilerin de sisteme dahil olabileceğini belirten Özkan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli işlemleri tamamlayan üreticiler belgelerini alabilecek. Ancak 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bu belge olmadan zirai ilaç satın alınamayacak. Üreticilerimizin son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının doğru ilaç kullanımını yaygınlaştırmak, kayıt sistemini güçlendirmek, çevre ve insan sağlığını korumak, ürünlerde pestisit kalıntısını azaltmak ve gıda güvenliğini artırmak olduğunu ifade etti.

İhracatta önemli paya sahip Alaşehir üzümü ile asma yaprağında kalıntısız üretimin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, ilçede B-Reçete ve E-Reçete uygulaması kapsamında belge almak zorunda olan üretici sayısının yaklaşık 20 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA