FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çiftçilere kritik uyarı: Son günü beklemeyin

1 Temmuz'da başlayacak B-Reçete uygulaması öncesi üreticilere uyarı yapıldı. Belgesi olmayan çiftçiler zirai ilaç satın alamayacak.

Çiftçilere kritik uyarı: Son günü beklemeyin

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde üreticilere, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek B-Reçete uygulaması hakkında bilgi verildi. Kalıntısız ve kaliteli üretimin hedeflendiği eğitimlerde, üreticilerin yeni sisteme uyum sağlaması için gerekli kayıt ve belge işlemlerini tamamlamaları istendi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında başta üzüm üreticileri olmak üzere meyve ve sebze üreticilerine yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştiriliyor. Alaşehir Ziraat Odası'nın tahsis ettiği salonda düzenlenen eğitimlerde, B-Reçete uygulamasının işleyişi ve üreticilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler detaylı şekilde anlatılıyor.

Çiftçilere kritik uyarı: Son günü beklemeyin 1

Yeni uygulamayla birlikte bazı bitki koruma ürünleri reçetesiz satılamayacak. Reçete düzenlenebilmesi için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) veya Kapalı Ortam Bitki Üretim Kayıt Sistemi'ne (KOBÜKS) kayıtlı olması gerekiyor. Kayıt bulunmayan üreticiler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak taahhüt oluşturabilecek.

Eğitime katılan üreticiler, uygulamanın doğru ilaç kullanımını teşvik edeceğini belirterek, "İlaçların karıştırılması, kullanım sıralaması, doğru doz, bekleme süreleri ve kalıntısız üretim konusunda önemli bilgiler edindik. Hem ilaç israfını önleyeceğiz hem de daha güvenli üretim yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere kritik uyarı: Son günü beklemeyin 2

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Fatma Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimlere destek verdiklerini belirterek, "1 Temmuz 2026 itibarıyla B-Reçete uygulaması başlayacak. Üreticilerimizin bu tarihten önce eğitimlere katılarak belgelerini almaları gerekiyor. Ziraat Odası olarak SMS yoluyla bilgilendirme yapıyor, eğitimler için salon tahsis ediyoruz. Tüm çiftçilerimizin eğitimlere katılması büyük önem taşıyor." dedi.

ÇKS kaydı bulunmayan üreticilerin de sisteme dahil olabileceğini belirten Özkan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli işlemleri tamamlayan üreticiler belgelerini alabilecek. Ancak 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bu belge olmadan zirai ilaç satın alınamayacak. Üreticilerimizin son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçilere kritik uyarı: Son günü beklemeyin 3

Yetkililer, uygulamanın temel amacının doğru ilaç kullanımını yaygınlaştırmak, kayıt sistemini güçlendirmek, çevre ve insan sağlığını korumak, ürünlerde pestisit kalıntısını azaltmak ve gıda güvenliğini artırmak olduğunu ifade etti.
İhracatta önemli paya sahip Alaşehir üzümü ile asma yaprağında kalıntısız üretimin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, ilçede B-Reçete ve E-Reçete uygulaması kapsamında belge almak zorunda olan üretici sayısının yaklaşık 20 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macaristan Avro Bölgesi için düğmeye bastıMacaristan Avro Bölgesi için düğmeye bastı
Edirne'de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyorEdirne'de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor

Anahtar Kelimeler:
Manisa Alaşehir reçete ilaç tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.