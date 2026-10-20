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Birçok derde deva! Yılda sadece 1 ay tezgâhta, kilosu 100 TL

Sivas'ta tezgâhlara çıkan karamuk meyvesinin kilosu 100 TL'ye kadar yükseldi. Çileğe benzeyen meyvenin tüketim dönemi ise yalnızca bir ay sürüyor.

Birçok derde deva! Yılda sadece 1 ay tezgâhta, kilosu 100 TL

Sivas'ın dağlık ve yüksek kesimlerinde yetişen karamuk meyvesi, kısa süren hasat döneminin ardından tezgâhlarda satışa sunuldu. Kilogram fiyatı 70 ila 100 TL arasında değişen meyvenin tüketim dönemi ise yaklaşık bir ayla sınırlı kalıyor.

İlçe ve köylerde yetişen karamuk, taze tüketimin yanı sıra reçel ve komposto yapımında da kullanılıyor. Kurutularak çay şeklinde de tüketilebilen meyve, kısa hasat süresi ve farklı kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

Birçok derde deva! Yılda sadece 1 ay tezgâhta, kilosu 100 TL 1

KARAMUĞUN KİLOGRAM FİYATI 100 TL'Yİ BULUYOR

Sivas'ta tezgâhlarda yerini alan karamuk meyvesinin kilogramı 70-100 TL arasında satılıyor. Hal esnafı Ethem Yıldız, ürünün kısa sürede toplanıp satışa sunulduğunu ve aynı hızla tükenebildiğini belirtti.

Birçok derde deva! Yılda sadece 1 ay tezgâhta, kilosu 100 TL 2

TÜKETİM DÖNEMİ BİR AY SÜRÜYOR

Karamuk meyvesinin çileğe benzeyen bir meyve olduğunu belirten Yıldız, tüketim döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi. Ürünün kısa sürede toplanıp satışa sunulduğunu aktaran Yıldız, karamuk meyvesinin aynı hızla tükenebildiğini ifade etti.

Birçok derde deva! Yılda sadece 1 ay tezgâhta, kilosu 100 TL 3

REÇELİ, KOMPOSTOSU VE ÇAYI YAPILIYOR

Karamuğun farklı şekillerde tüketilebildiğini belirten Yıldız, meyvenin taze olarak yenebildiğini, reçel ve kompostosunun hazırlanabildiğini, kurutulmuş hâlinin ise çay olarak tüketilebildiğini söyledi. Yıldız, karamuk meyvesinin ilaç üretiminde ham madde olarak da kullanıldığını kaydetti.

Birçok derde deva! Yılda sadece 1 ay tezgâhta, kilosu 100 TL 4

ŞEHİRLERDE İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Köylülerin karamuk meyvesini uzun zamandır tanıdığını ancak şehirde yaşayanların ürünü yeni yeni tüketmeye başladığını aktaran Yıldız, meyvenin özelliklerini öğrenenlerin ilgisinin arttığını belirtti.

Karamuğun C vitamini içerdiğini ve kan yapıcı özelliğiyle öne çıktığını söyleyen Yıldız; tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları ve prostatla ilgili rahatsızlıklara karşı faydalı olduğunun belirtildiğini ifade etti. Ayrıca meyvenin kan şekerini düşürdüğünü ve kanser hastaları açısından hızlı ilerleyen metabolizmayı hızlandırdığını dile getirdi.

Yıldız, karamuk meyvesinin farklı tüketim seçenekleri sayesinde ilgi gördüğünü ve faydalarını öğrenen kişilerin ürünü düzenli olarak almaya başladığını söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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