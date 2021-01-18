Çin 2020'de büyüyen tek ekonomi oldu

Büyüme ivmesinin 2021'de de devam etmesi bekleniyor.Çin ekonomisi 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen yüzde 2,3'lük büyüme kaydederek geçen yıl büyüyen tek ekonomi oldu.

Çin İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüyen ekonomi, dördüncü çeyrekte ise daha da hız kazanarak yüzde 6,5'lik büyüme oranına ulaştı.

İstatistik Dairesi Başkanı Ning Jizhe, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) 101 trilyon 600 milyar yuan (13 milyar euro) ile ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığını vurgulayarak kaydedilen son başarıların, "Çin'in ekonomik, bilimsel ve her alanı kapsayan gücünün büyük bir atılım daha yaptığını gösterdiğini" ifade etti.

Salgının kontrolü etkili oldu

Dünyanın ABD'den sonra ikinci büyük ekonomisi olan Çin, böylelikle eldeki mevcut verilere göre 2020'de daralma yaşamayan tek büyük ekonomi oldu.

Ekonomik büyüme oranlarında Çin'in koronavirüs salgınını yaz aylarında büyük ölçüde kontrol altına almasının etkili olduğu belirtiliyor.