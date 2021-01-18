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Çin 2020'de büyüyen tek ekonomi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2021 14:06 | Son Güncelleme

Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 2,3 oranında büyüdüğü ve GSYİH'nın ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığı açıklandı.

Çin 2020'de büyüyen tek ekonomi oldu

Büyüme ivmesinin 2021'de de devam etmesi bekleniyor.Çin ekonomisi 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen yüzde 2,3'lük büyüme kaydederek geçen yıl büyüyen tek ekonomi oldu.

Çin İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüyen ekonomi, dördüncü çeyrekte ise daha da hız kazanarak yüzde 6,5'lik büyüme oranına ulaştı.

İstatistik Dairesi Başkanı Ning Jizhe, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) 101 trilyon 600 milyar yuan (13 milyar euro) ile ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığını vurgulayarak kaydedilen son başarıların, "Çin'in ekonomik, bilimsel ve her alanı kapsayan gücünün büyük bir atılım daha yaptığını gösterdiğini" ifade etti.

Salgının kontrolü etkili oldu

Dünyanın ABD'den sonra ikinci büyük ekonomisi olan Çin, böylelikle eldeki mevcut verilere göre 2020'de daralma yaşamayan tek büyük ekonomi oldu.

Ekonomik büyüme oranlarında Çin'in koronavirüs salgınını yaz aylarında büyük ölçüde kontrol altına almasının etkili olduğu belirtiliyor.

Çin'in ekonomik büyümesinde aylardır güçlü bir görünüm sunan dış ticaret rakamları da önemli rol oynadı. Çin Gümrük Dairesinin geçen hafta açıkladığı verilere göre sadece Aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 oranında arttı. Aynı dönemde ithalatta da yüzde 6,5'lik artış kaydedildi.

Talepteki değişime hızlı uyum

Berlin merkezli Merics Çin Enstitüsü'nden Max Zenglein, Çin'deki güçlü ihracat rakamlarında, Çin ekonomisinin diğer ülkelerde değişen talep durumuna hızlı bir şekilde uyum sağlamasının önemli rol oynadığını kaydederek örneğin evden çalışma uygulamasında gerekli olan elektronik donanım ya da tıbbi koruma donanımlarında Çin'in önemli sevkiyatlar gerçekleştirdiğine işaret etti.

İktisatçılar Çin ekonomisindeki büyümenin bu yıl da devam etmesini bekliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin ekonomisi için 2021'de yüzde 7,9'luk büyüme öngörüyor. Mart ayında düzenlenecek Çin Ulusal Halk Kongresi'nde kararlaştırılacak yeni beş yıllık planın ekonomiye ek ivme kazandıracağı tahmin ediliyor. Yeni planda, ABD'nin Çin'e karşı yürüttüğü ticaret ve teknoloji savaşında verilen kayıplardan ders alınarak ekonomide dışa bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınması, iç talep ve yerli inovasyon projelerinin teşvikine daha fazla ağırlık verilmesi bekleniyor.

dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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