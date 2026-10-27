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Çin'de sanayi şirketlerinin karı eylülde yüzde 14,4 arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı, eylül ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artarak bu yılki artış ivmesini sürdürdü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karı eylülde yüzde 14,4 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 arttı.

Sanayi şirketlerinin karı, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artış kaydetti.

Elektronik sektörü karlılıktaki artışa öncülük etti. Bu sektördeki karlılık yıllık bazda iki kat artarak toplam kar artışının yüzde 9,6'sını oluşturdu.

Yapay zeka sistemlerinde kullanılan işlemci ve hafıza talebindeki artışa koşut olarak karlar, özel elektronik malzeme imalatında yüzde 220, münferit yarı iletken cihaz imalatında yüzde 51,7 arttı.

İleri teknoloji imalatındaki karlar da yüzde 52 artış kaydetti. Bu sektördeki karlılık, üç çeyrekteki toplam karlılığın yüzde 25,5'ini oluşturdu.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti.

Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin sanayi
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