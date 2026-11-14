Çin'de yuan kredileri 10 ayda yüzde 4,7 arttı

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2026 döneminde bankalar ve finans kuruluşlarının verdiği yuan kredilerinin toplamı 283,33 trilyon yuan (yaklaşık 42,47 trilyon dolar) oldu.

Yuan kredilerinin toplam hacmi 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,43 trilyon yuan (1,72 trilyon dolar) arttı, yıllık bazda yüzde 4,7 yükseldi.

Yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hane halkına 1,46 trilyon yuan (220 milyar dolar) daha az, işletmelere ise 12,39 trilyon yuan (1,86 trilyon dolar) daha fazla yeni kredi sağlandı.

Bu dönemde yuan bazlı mevduatlarda 21,97 trilyon yuan (3,29 trilyon dolar) artış olurken bunun 8,47 trilyon yuanını (1,27 trilyon dolar) hane halkı mevduatları oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde, dolaşımdaki nakit para hacmi (M0) yüzde 10,7, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduatları içeren para hacmi (M1) yüzde 4,4, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para hacmi (M2) ise yüzde 7,1 arttı

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır