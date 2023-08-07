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Çin'in döviz rezervleri 3,2 trilyon doları aştı!

07.08.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in döviz rezerv varlıklarının temmuz sonunda 3,2 trilyon doları aştığı bildirildi.

Çin'in döviz rezervleri 3,2 trilyon doları aştı!

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, haziranda 3,193 trilyon dolar olan döviz rezervlerinin temmuzda 3,204 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, artışın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı, küresel makroekonomik verilerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ile beklentilerinin etkisiyle temmuzda ABD doları endeksinde düşüş, küresel mali varlıkların değerinde ise artış görüldüğü kaydedildi.

Çin ekonomisinin direncinin ve kalkınma potansiyelinin yüksek olduğu, uzun dönemli pozitif temellerin değişmediği vurgulanan açıklamada, döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğine dikkat çekildi.

Çin'in döviz rezervleri 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolara ulaşmıştı. (AA)

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döviz Çin

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