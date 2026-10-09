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Coca-Cola, yüzlerce şubesi bulunan şirketini satıyor!

Amerikan içecek devi Coca-Cola 8 yıl önce bünyesine kattığı kahve zinciri Costa Coffee'yi satış kararını yeniden devreye soktu.

Coca-Cola, yüzlerce şubesi bulunan şirketini satıyor!
Cansu Çamcı

Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi elden çıkarmak için yeniden harekete geçti.

5.1 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

İddialara göre Coca-Cola, Costa Coffee için yeniden alıcı arıyor. Coca-Cola, 2018 yılında Costa Coffee'yi tam 5,1 milyar dolara satın almıştı. Aradan geçen sürede zincirin yeniden satışa çıkarılması gündeme geldi ve bu ihtimal şimdi yeniden masaya yatırıldı.

Semafor'un konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre şirket, Costa'yı elden çıkarmayı ciddi biçimde tartışıyor. Yine de ortada kesinleşmiş bir karar yok.

İddiaya göre en az bir stratejik alıcı Costa'yı satın almayı düşündü. Ancak şirketin değerlemesi ve kendi faaliyetleriyle uyumu konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle bu aday geri çekildi. Satışın hangi değerleme üzerinden ve ne zaman yapılabileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Coca-Cola, yüzlerce şubesi bulunan şirketini satıyor! 1

2022'DE BOYNER İLE GERİ DÖNDÜ

Türkiye'ye iki kez giren Costa Coffee, 2022'de Boyner ile geri döndü. Zincir pazara ilk kez 2009'da girdi, ancak 2010'da ülkeden çekildi. 2022'de ise Boyner iş birliğiyle yeniden Türk kahve severlerin karşısına çıktı. Bugün İstanbul'da da şubeleri bulunan marka, yerli kahve zincirlerinin ve uluslararası rakiplerin yoğun rekabet ettiği bir pazarda faaliyet gösteriyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olası bir satışın Türkiye operasyonunu nasıl etkileyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Coca-Cola'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Haberin dayanağı olan Semafor ve Financial Times bilgileri de şirket kaynaklarına yakın isimlere dayanıyor. Süreç kesinleşirse alıcının kim olacağı ve Costa'nın hangi değerlemeyle el değiştireceği, hem küresel kahve piyasasının hem de Türkiye'deki şubelerin geleceği açısından belirleyici olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola satış
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