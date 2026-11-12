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Coğrafi işaretli "Ordu kivisi"nin 5 yılda ekonomiye katkısı 1,5 milyar liraya ulaştı

Ordu'da üreticiler, son 5 yılda kent ekonomisine 1 milyar 591 milyon lira katkı sağlayan kivide hasada hazırlanıyor.

Coğrafi işaretli "Ordu kivisi"nin 5 yılda ekonomiye katkısı 1,5 milyar liraya ulaştı

Fındığa alternatif olarak yetiştirilen ve henüz dalındayken satılan Ordu kivisinden bu yıl yaklaşık 9 bin ton rekolte bekleniyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 2021'de 4 bin dekarda 8 bin 530 ton, 2022'de 11 bin ton, 2023'te 5 bin 469 ton, 2024'te 8 bin 560 ton ve 2025'te ise 6 bin 220 ton kivi üretildi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi hasadına sayılı günler kaldığını, üreticilerin son hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Rekoltenin geçen sezona göre yüksek olduğunu belirten Uzunlar, il genelinde 9 bin ton rekolte beklendiğini, bunun da son yıllardaki yüksek rekoltelerden biri olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaretli "Ordu kivisi"nin 5 yılda ekonomiye katkısı 1,5 milyar liraya ulaştı 1

"ORDU KİVİSİ AROMASI VE KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR, DEPODA UZUN SÜRE DAYANABİLİYOR"

Uzunlar, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaretle tescillenen Ordu kivisinin il ekonomisine katkısının önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ordu kivisi aroması ve kalitesiyle öne çıkıyor, depoda uzun süre dayanabiliyor. Coğrafi işaretli Ordu kivisinden son 5 yılda il ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar lira katkı sağlandı. Bu yıl Ordu kivisinden yaklaşık 500 milyon lira gelir bekleniyor. Bununla birlikte son 6 yılda kivinin kent ekonomisine katkısının 2 milyar lirayı bulmasını bekliyoruz. Bu rakamlar hakikaten çok iyi."

Coğrafi işaretli "Ordu kivisi"nin 5 yılda ekonomiye katkısı 1,5 milyar liraya ulaştı 2

Kivinin, fındığın yanında üreticiye ciddi katkı sunduğunun altını çizen Uzunlar, hasat maliyetinin fındığa göre düşük olmasının da ayrıca avantaj sağladığını kaydetti.

Kivinin kullanım alanının fazla olduğunu belirten Uzunlar, "Kividen cips, pekmez ve reçel yapılıyor. Özellikle pastacılık sektöründe çok sık tercih ediliyor." dedi.

Uzunlar, il genelinde yarın başlayacak kivi hasadının ay sonunda tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kivi Ordu
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