Çoğu vatandaş bu yardımdan habersiz! SGK yaşlılara 800 TL'nin üzerinde destek veriyor

2022 sayılı kanun kapsamında herhangi bir geliri olmayan, çalışmayan ve 65 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bu hizmetten faydalanabiliyor. Üstelik herhangi bir hizmet ya da prim şartı aranmıyor. Ödenen 65 yaş aylığı miktarı ise her sene enflasyon farkıyla beraber güncelleniyor. 2021 yılında için güncellenen tutarı 864,89 TL olan 65 yaş aylığıyla ilgili tüm soruları bu yazımızda cevapladık...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

65 yaş aylığı, devletin yaşlı vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla verdiği aylığa deniliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların ise yasa gereği aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

65 yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir nafaka almıyor veya alamıyor olmak

Herhangi bir sosyal güvencesi olmamak

Kanunen bakmakla yükümlü bir kimsesi olmamak

Yetkili bir hastaneden engel oranı %70 ve üzeri olacak şekilde yaşlılık raporu almak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aylık geliri muhtaçlık seviyesinin altında olmak

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

65 aylığı almak isteyen vatandaşlar, ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklara giderek nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile şahsen başvuru yapabiliyor. Başvuru esnasında aşağıdaki evraklar talep ediliyor:

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Mal bildirim belgesi

Fakirlik kâğıdı

Maaş almadığını gösteren resmi belge

Vesikalık fotoğraf

Başvuru dilekçesi

Yaşlılık raporu

65 YAŞ AYLIĞININ MİKTARI NE KADAR? NE ZAMAN ÖDEME YAPILIYOR?

2021 yılı için belirlenen 65 yaş aylığı miktarı 864,89 TL olup, ilk ödeme genellikle herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesi aracılığıyla yapılabiliyor. Sonraki ödemeler ise herhangi bir PTT şubesi üzerinden aşağıdaki takvime göre alınabiliyor: