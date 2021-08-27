Çoğu vatandaş bu yardımdan habersiz! SGK yaşlılara 800 TL'nin üzerinde destek veriyor

2022 sayılı kanun kapsamında herhangi bir geliri olmayan, çalışmayan ve 65 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bu hizmetten faydalanabiliyor. Üstelik herhangi bir hizmet ya da prim şartı aranmıyor. Ödenen 65 yaş aylığı miktarı ise her sene enflasyon farkıyla beraber güncelleniyor. 2021 yılında için güncellenen tutarı 864,89 TL olan 65 yaş aylığıyla ilgili tüm soruları bu yazımızda cevapladık...
65 yaş aylığı, devletin yaşlı vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla verdiği aylığa deniliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların ise yasa gereği aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
65 aylığı almak isteyen vatandaşlar, ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklara giderek nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile şahsen başvuru yapabiliyor. Başvuru esnasında aşağıdaki evraklar talep ediliyor:
2021 yılı için belirlenen 65 yaş aylığı miktarı 864,89 TL olup, ilk ödeme genellikle herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesi aracılığıyla yapılabiliyor. Sonraki ödemeler ise herhangi bir PTT şubesi üzerinden aşağıdaki takvime göre alınabiliyor:
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