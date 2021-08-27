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Çoğu vatandaş bu yardımdan habersiz! SGK yaşlılara 800 TL'nin üzerinde destek veriyor

27.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş ve üzerindeki muhtaç vatandaşlara devlet tarafından her ay belli bir ücret ödeniyor. 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı olarak da bilinen bu destek, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaşındaki vatandaşları kapsıyor. Peki, 65 yaş aylığı için hangi şartlar aranıyor ve başvuru nasıl yapılıyor? İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Çoğu vatandaş bu yardımdan habersiz! SGK yaşlılara 800 TL'nin üzerinde destek veriyor

2022 sayılı kanun kapsamında herhangi bir geliri olmayan, çalışmayan ve 65 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bu hizmetten faydalanabiliyor. Üstelik herhangi bir hizmet ya da prim şartı aranmıyor. Ödenen 65 yaş aylığı miktarı ise her sene enflasyon farkıyla beraber güncelleniyor. 2021 yılında için güncellenen tutarı 864,89 TL olan 65 yaş aylığıyla ilgili tüm soruları bu yazımızda cevapladık...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

65 yaş aylığı, devletin yaşlı vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla verdiği aylığa deniliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların ise yasa gereği aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

  • 65 yaşını doldurmuş olmak
  • Herhangi bir nafaka almıyor veya alamıyor olmak
  • Herhangi bir sosyal güvencesi olmamak
  • Kanunen bakmakla yükümlü bir kimsesi olmamak
  • Yetkili bir hastaneden engel oranı %70 ve üzeri olacak şekilde yaşlılık raporu almak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Aylık geliri muhtaçlık seviyesinin altında olmak

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

65 aylığı almak isteyen vatandaşlar, ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklara giderek nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile şahsen başvuru yapabiliyor. Başvuru esnasında aşağıdaki evraklar talep ediliyor:

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Mal bildirim belgesi
  • Fakirlik kâğıdı
  • Maaş almadığını gösteren resmi belge
  • Vesikalık fotoğraf
  • Başvuru dilekçesi
  • Yaşlılık raporu

65 YAŞ AYLIĞININ MİKTARI NE KADAR? NE ZAMAN ÖDEME YAPILIYOR?

2021 yılı için belirlenen 65 yaş aylığı miktarı 864,89 TL olup, ilk ödeme genellikle herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesi aracılığıyla yapılabiliyor. Sonraki ödemeler ise herhangi bir PTT şubesi üzerinden aşağıdaki takvime göre alınabiliyor:

  • Doğum tarihi için son rakamı 0 ile 5 arasında olanlar her ayın beşinde
  • Doğum tarihi için son rakamı 1 ile 6 arasında olanlar her ayın altısında
  • Doğum tarihi için son rakamı 2 ile 7 arasında olanlar her ayın yedisinde
  • Doğum tarihi için son rakamı 3 ile 8 arasında olanlar her ayın sekizinde
  • Doğum tarihi için son rakamı 4 ile 9 arasında olanlar her ayın dokuzunda 65 yaş aylığı çekilebiliyor.

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