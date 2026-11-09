FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

COP31'e 6 kıtadan 102 lider katılıyor

Antalya’da düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31’e 95 ülke lideri, 7 lider düzeyinde kuruluşun başkanı olmak üzere 102 lider katılım beyan etti.

COP31'e 6 kıtadan 102 lider katılıyor
Hande Dağ

Türkiye ilk kez, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapıyor. 9-20 Kasım arasında Antalya’daki COP31 Alanı’nda düzenlenecek zirve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği’ni bir araya getirecek.

COP31 e 6 kıtadan 102 lider katılıyor 1

95 ÜLKE, 7 ULUSLARARASI KURULUŞ LİDERİ KATILACAK

COP31’e 6 kıtadan katılım bekleniyor. 95 ülke liderinin yanı sıra 7 uluslararası kuruluş da lider düzeyinde COP31’e katılacağını bildirdi. Bu liderlerin 37’si devlet başkanı, 35’i hükümet başkanı, 8’i devlet başkan yardımcısı, 7’si başbakan yardımcısı, 2’si veliaht prens, 1’i prens, 1’i meclis başkanı, 4’ü özel temsilci olacak. Avrupa Komisyonu, BM, BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde katılım bildirdi.

COP31 e 6 kıtadan 102 lider katılıyor 2

HANGİ ÜLKELER LİDER DÜZEYİNDE KATILIYOR?

COP31’e lider düzeyinde katılım bildiren kuruluşlar şöyle: Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi, Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu.

COP31 e 6 kıtadan 102 lider katılıyor 3

COP’TA KARARLAR TÜM TARAFLARIN OY BİRLİĞİ İLE ALINIYOR

COP (Conference of the Parties/Taraflar Konferansı), 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olarak kabul ediliyor. Sözleşmeye taraf olan tüm devletler COP'ta temsil ediliyor. Taraflar yıllık oturumlarında Sözleşmenin ve ilgili yasal araçların uygulanmasını gözden geçiriyor, küresel ilerlemeyi değerlendiriyor ve iklim değişikliğine etkili ve koordineli bir yanıtı teşvik etmek için gerekli kararları alıyor. COP’ta kararlar oy çokluğu ile değil tüm üye ülkelerin oy birliği ile alınıyor. COP’ta 196 ülke ve Avrupa Birliği temsil ediliyor.

COP31 e 6 kıtadan 102 lider katılıyor 4

COP’LAR KÜRESEL İKLİM EYLEMİNDE ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARI

COP'un temel işlevlerinden biri, Taraflarca sunulan ulusal bildirimleri ve sera gazı envanterlerini incelemek. Yıllar içinde COP oturumları, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması da dahil olmak üzere küresel iklim eyleminde önemli dönüm noktalarına yol açtı ve uluslararası iklim politikasının yönünü şekillendirdi. COP31’de Türkiye ev sahipliğini ve COP31 Başkanlığını üstlendi. Avustralya ise müzakerelerin başkanlığını yürütecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin iklim finansmanı, adil geçiş, uyum ve emisyon azaltımı başlıklarında yoğunlaşması bekleniyor. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan iklim finansmanı, önceki COP zirvelerinde olduğu gibi COP31 müzakerelerinin de öncelikli başlıklarından biri olacak.

COP31 e 6 kıtadan 102 lider katılıyor 5

TÜRKİYE’NİN COP31 VİZYONU: UYGULAMA COP’U

Türkiye ilk kez bir COP organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı’nı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. Türkiye, COP31 ev sahipliği görevini yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç olarak görmüyor. Bugüne kadar COP süreçlerinde alınan kararların ve hedeflerin somut adımlara dönüşmesi için ortak çabaya önem veriyor. COP31’in küresel ölçekte kalıcı etkiler üretecek bir platform olarak güçlenmesine katkı sağlamak istiyor. Bu nedenle Türkiye’nin COP31 vizyonu; ‘diyalog’, ‘uzlaşı’ ve ‘aksiyon’ ilkeleriyle ‘Uygulama COP'u olarak belirlendi.

COP31 e 6 kıtadan 102 lider katılıyor 6

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL!Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL!
Ekimde en yüksek aylık reel getiri mevduat faizinde olduEkimde en yüksek aylık reel getiri mevduat faizinde oldu

Anahtar Kelimeler:
cop31
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş açıklaması! İran: "Patlama sesleri duyuldu"

Trump'tan savaş açıklaması! İran: "Patlama sesleri duyuldu"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Beşiktaş'ta Vlahovic şov! Kartal Gençlerbirliği'ni üç golle devirdi

Beşiktaş'ta Vlahovic şov! Kartal Gençlerbirliği'ni üç golle devirdi

Geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Herkes ona baktı

Geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Herkes ona baktı

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.