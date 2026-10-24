FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çubuklu kadın üreticinin "1 kilogram kıyma, 5 kilogram un"la başlayan başarı hikayesi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "1 kilogram kıyma ve 5 kilogram un"la mantı üretmeye başlayan 4 çocuk annesi Hülya Elma, bugün 40'ın üzerinde kadın çalışanıyla yöresel lezzetleri sofralara taşıyor.

Çubuklu kadın üreticinin "1 kilogram kıyma, 5 kilogram un"la başlayan başarı hikayesi
Cansu Çamcı

Çubuk'a 33 yıl önce gelin gelen Elma, 4 çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atılmaya karar verdi.

Daha önce uzun ömürlü saklama kaplarının satışını yapan ancak dolandırılması sonucu ailesinin birikimlerini kaybeden Elma, yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen sıfırdan başladı.

Elma, mutfak masrafı için ayırdığı parayla "1 kilogram kıyma ve 5 kilogram un" alarak annesiyle evde mantı üretti. Elde ettiği kazançla yeniden malzeme alan Elma, birkaç ay içinde üretimini artırdı.

Kadın girişimci Elma, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ev şartlarının yetersiz kalması üzerine ailesinin desteğiyle çalışma alanını genişlettiğini, önce hamur yoğurma, ardından hamur açma makinesi alarak üretimini artırdığını söyledi.

Çevresindeki talebin artmasıyla Ankara'daki çeşitli işletmelere mantı vermeye başladığını anlatan Elma, zamanla kendi iş yerini açtığını belirtti.

Elma, mantının ardından üretime yaprak sarma, kurabiye, börek, baklava ve farklı yöresel yemekleri de eklediğini ifade etti.

"ÇUBUK'UN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUZ"

İlçenin düğün ve davet sofralarında önemli yer tutan "homaça" yemeğini müşterilerden gelen talepler üzerine hazırlamaya başladığını kaydeden Elma, özellikle Ankara dışından gelen ziyaretçilerin bu yemeğe ilgi gösterdiğini söyledi.

Elma, dana eti ve tuzla hazırlanan homaçanın, tereyağında kızartılan etlerin uzun süre pişirilmesiyle hazırlandığını anlatarak "Geleneksel olarak odun ateşinde pişirilen yemek, yaklaşık 7-8 saatlik hazırlık sürecinin ardından servis ediliyor." dedi.

Homaçaya ilginin artmasının ardından belediyeyle işbirliği içinde yemeğin coğrafi işaret tescilinin alındığını aktaran Elma, ilçenin gastronomi kültürünün tanıtılmasına katkı sağlamayı hedeflediğine işaret etti.

Elma, homaçanın yanında Çubuk usulü tandır gibi geleneksel tarifleri korumaya özen gösterdiklerini kaydetti.

"FARKLI İLLERE VE YURT DIŞINA DA ÜRÜN GÖNDERİYORUZ"

İşletmenin müşteri kitlesinin, Ankara'nın farklı ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerine ile yurt dışına uzandığını belirten Elma, "Özellikle memleketlerinden uzakta yaşayan Türk aileler, çocukluklarında tattıkları yöresel lezzetlere ilgi gösteriyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden sipariş alıyoruz. Erişte ve tarhana gibi ürünleri kargoyla gönderiyoruz, homaça gibi yemekleri de uygun taşıma koşullarında hazırlayarak müşterilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Elma, işletmesinde 40'ın üzerinde kadınla birlikte çalıştığını belirterek üretim sürecinde ailesinin yanı sıra annesi ve kayınvalidesinin de kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önemine işaret eden Elma, kendi deneyiminin üretmek isteyen kadınlara örnek olmasını istediğini söyledi.

Az miktarda malzemeyle başladığı işini büyütürken kazancını yeniden üretime yatırdığını, imkanları ölçüsünde ekipman ve iş yeri yatırımları yaptığını anlatan Elma, "Geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Çubuk'un gastronomi değerlerini tanıtarak hem ilçeye hem de kadın istihdamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldiBodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldi
Bolu'da kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktıBolu'da kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.