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Cuma günü açılıyor: Süre 20 dakikadan 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu'nda yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim Cuma günü hizmete açılacağını, mevcut güzergahın 4,6 kilometre kısalarak seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya ineceğini bildirdi.

Cuma günü açılıyor: Süre 20 dakikadan 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Cuma günü açılıyor: Süre 20 dakikadan 5 dakikaya inecek 1

Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Uraloğlu, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettikleri Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız. Söz konusu tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi 16 Ekim Cuma günü hizmete açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açacaklarını, 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Cuma günü açılıyor: Süre 20 dakikadan 5 dakikaya inecek 2

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"

Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerine işaret ederek, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını bildirdi.

Cuma günü açılıyor: Süre 20 dakikadan 5 dakikaya inecek 3

Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdıkları bilgisini veren Uraloğlu, özellikle ağır kış şartlarında sürücülerin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacaklarının altını çizdi.

Uraloğlu, projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinerek, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 1334 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Cuma günü açılıyor: Süre 20 dakikadan 5 dakikaya inecek 4

"ULAŞIM AKSINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Rize Yolu'nun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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