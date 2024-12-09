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Kabine sonrası 'Asgari Ücret' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk toplantı öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.12.2024 20:31
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Milyonlarca işçinin gözü aralık ayının sonunda belli olacak asgari ücret oranında. Asgari ücrete yapılacak zam oranı herkes tarafından merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın gerçekleştireceği ilk toplantısından önce değerlendirmede bulunan Erdoğan "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

Kabine sonrası 'Asgari Ücret' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk toplantı öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti

Türkiye'nin son aylardaki en önemli gündem başlıklarından biri asgari ücret zam oranı. Konuyla ilgili olarak her gün art arda açıklamalar gelirken, işçiler gözünü aralık aynının sonuna çevirdi.

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ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın gerçekleştireceği ilk toplantısından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

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MUHALEFETE ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Asgari ücret tartışmaları üzerinden muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ye olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan
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