Emeklinin gözü kulağı emekli maaşlarına yönelik yapılan çalışmalara çevrildi. Peş peşe gelen açıklamaların ardından iyileştirmeye yönelik nasıl bir çalışma yapılacağı herkes tarafından merak edilirken son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayan iyileştirmenin, Meclis'in desteğiyle sene başından önce hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz" dedi. İşte detaylar...

"17 MİLYON EMEKLİYİ KAPSAYAN İYİLEŞTİRMEYİ SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi belirtmiştik. Bir önceki Kabine toplantımızda irademizi ortaya koyduk.

Hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyuyla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi değerlendiriyoruz.

17 milyon emekliyi kapsayan iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz"