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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamaları açıklaması: 'Bakanlığımız bilgileri yarın paylaşacaktır'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.05.2024 19:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama konusunda da açıklamalar yapan Erdoğan, " Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamaları açıklaması: 'Bakanlığımız bilgileri yarın paylaşacaktır'

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sona erdi.

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Toplantının ana gündem maddelerinden biri öğretmen atamaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan kabinede alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.
Gaziantep'te meydana gelen minibüs kazasında vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Dış politikada seçimler nedeniyle ertelediğimiz ziyaretlere ve kabullere ağırlık verdik.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

Afrika'daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları aştı. Afrika ülkeleri ile ticaret hacmimiz 37 milyar dolara ulaştı. Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi 2005'den itibaren tekrar yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 44'e çıkardık. Kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Afrika ülkelerin liderlerini de çeşitli vesilelerle Türkiye'de misafir ettik. Afrika'yı ziyaretlerimizde Türkçe konuşan, kendisini milletimizin gönül elçisi olarak gören bakan, iş insanları, akademisyen, siyasetçilerle karşılaşıyoruz. Yıllarca Afrika'nın kaynaklarını sömürmüş emperyalist güçleri bu tablo rahatsız etmektedir. Kıta ile ilişkilerimizin kısa sürede bu kadar hızlı ilerlemesinde Türkiye mezunlarının çok büyük rolü vardır. Resmi kanalların tıkandığı yerlerde gönül elçilerimiz devreye giriyor, düğümleri çözüyor, süreci kolaylaştırıyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER

Türkiye'de 198 ülkeden 340 bin öğrenci bulunuyor. Uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız payın artması korkulacak değil gurur duyulacak bir tablodur. İyi yönetilirse Türk ekonomisi, diplomasisi ve üniversiteleri adına büyük bir kazanım olacaktır. 'Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin' demek, devletimizin nüfuz alanı büyümesin, ülkemiz kabuğunu kırmasın demektir. Hukuku çiğneyen, genel ahlaka aykırı davranan varsa devletin ilgili kurumları gereğini yapar. Bazı beşinci kol elemanları tarafından medyada ve sosyal medyada körüklenen ırkçılığın iyi niyetli olmadığı açıktır.

AA-20240506-34481298-34481296-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Türkiye'ye döviz getiren turisti, Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır. Nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade etmeyeceğiz. Nefret suçları ile mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

IRAK DİPLOMASİSİ

Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Terör belası, Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır. PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı bulduğu sürece kendimizi güvenden hissetmemiz mümkün değildir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Suriye'de, müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Irak ziyaretimizin etkileri yakın dönemde geniş bir şekilde görmeye başlayacağız.

HAMAS'IN ATEŞKES KARARI

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum. Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz.

1 MAYIS

Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum.

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EKONOMİ

Ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra ihtiyaç duyulan beceri ve etkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız.

Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık inşallah yine başaracağız. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Enflasyon geriledikçe milletimizin cebindeki paranın satın alma gücü de artacaktır. Bizim amacımız geçici rahatlama değil, 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Yaz aylarında enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikamızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak, ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız.

Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. Politikalarımızı uyguladıkça risk primimiz daha da düşecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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