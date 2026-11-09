Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaş odaklı yönetim çağrısı "Devlet kapısı çare kapısıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111’inci Dönem Kaymakamlar Kura Töreni’nde mülki idare amirlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Yeni göreve başlayacak kaymakamlara vatandaşla iç içe olmaları yönünde çağrıda bulunan Erdoğan, devlet kapısına gelen herkesin sorunlarının dikkatle dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Devlet kapısı, hacet kapısıdır; ihtiyaç kapısıdır, çare kapısıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, 42 aylık zorlu yetiştirme sürecini tamamlayan 16'sı kadın toplam 96 kaymakam adayı tebrik edildi. Erdoğan, Türkiye'nin 2 bin yılı aşan devlet geleneğine dikkat çekerek yöneticilerden adaletli, güvenilir ve vatandaşın zor zamanında yanında olan bir anlayışla görev yapmalarını istedi.

KAYMAKAMLARA 24 SAAT GÖREV VURGUSU

Kaymakamlığın yalnızca belirli mesai saatleri içerisinde yürütülecek bir görev olmadığını belirten Erdoğan, mülki idare amirlerinin sorumluluklarını her koşulda yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bilge Kağan'ın yaklaşık 1300 yıl önce dile getirdiği “Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım” sözünü hatırlatan Erdoğan, kaymakamlardan milletin ihtiyaçlarını kendi rahatlarının önünde tutmalarını beklediğini ifade etti.

Kaymakam ve valilerin görev yaptıkları bölgelerde devletin temsilcisi olduğunu belirten Erdoğan, vatandaşların devlete ilişkin değerlendirmelerinde karşılaştıkları muamelenin belirleyici olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Bizim insanımızın nazarında devlet; hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir” dedi.

Görevin gerektirdiği sorumluluğun hakkıyla yerine getirilmesini isteyen Erdoğan, kaymakamların kendilerini görevlerine adaması gerektiğini belirterek, “Madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİN

Yeni görev yerlerine gidecek kaymakam adaylarına ilçelerde yaşayan vatandaşların hayatına doğrudan dahil olmaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, yalnızca hükümet konaklarında görev yapmanın yeterli olmayacağını söyledi. Köylerin, kahvehanelerin, çarşıların ve pazarların ziyaret edilmesini isteyen Erdoğan, vatandaşlarla bağın sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, vatandaşların taleplerinin tamamının karşılanamayabileceğini ancak bu durumda gerekçelerin açıkça anlatılması ve çözüm yollarının gösterilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle engellilerin, şehit yakınlarının, gazilerin ve başka sığınacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

Görevini aksatan, kibirli davranan ve vatandaşla arasına mesafe koyan yöneticilerin kul hakkına gireceğini söyleyen Erdoğan, kaymakamlardan her gün kendi çalışmalarını değerlendirmelerini istedi. Yöneticilerin gün sonunda kaç kişinin işini kolaylaştırdıklarını ve hangi sorunları çözdüklerini sorgulamalarının mesleki gelişim açısından önemli olduğunu dile getirdi.

ADALET VE KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASI UYARISI

Kaymakam adaylarına adaletli yönetim anlayışından taviz vermemeleri gerektiğini de hatırlatan Erdoğan, vatandaşların etnik kökeni, inancı, yaşam biçimi veya siyasi tercihi ne olursa olsun herkese eşit yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Kamu hizmetlerinde husumete ve kayırmacılığa yer olmadığını belirten Erdoğan, kamu kaynaklarının kullanımında da hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kamu bütçesinin çiftçinin alın terini, işçinin emeğini ve esnafın kazancını içerdiğini vurgulayan Erdoğan, harcanan her kuruşun sorumluluğunun hissedilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca kaymakamların sorumluluk alanlarındaki kurumlar arasında koordinasyonu sağlamalarını, yetkileri dahilindeki sorunları doğrudan çözmelerini istedi.

Devlette devamlılığın önemine değinen Erdoğan, önceki yöneticiler döneminde başlatılan başarılı projelerin tamamlanmasının da yeni çalışmalar başlatmak kadar değerli olduğunu belirtti. İlçelerin ekonomik ve sosyal potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan; üretimin geliştirilmesi, yatırım ve istihdamın artırılması, kadınların üretime katılımının desteklenmesi ve tarihi mirasın korunması konularına dikkat çekti.

EĞİTİM VE GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ

Eğitimin kaymakamların çalışma gündeminde öncelikli bir yere sahip olması gerektiğini belirten Erdoğan, öğretmenlerin çalışmalarına destek verilmesini istedi. Çocukların yeteneklerinin erken fark edilmesinin ülkenin geleceği açısından önemli kazanımlar sağlayabileceğini söyledi.

Sosyal medya döneminde mahremiyetin giderek daha fazla zarar gördüğüne işaret eden Erdoğan, kamu hizmetlerinin tanıtımı sırasında kişisel mahremiyetin korunması gerektiğini vurguladı. Yapılan çalışmaların görünür hale getirilmesi uğruna insan onurunun zedelenmemesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların güvenlik ve huzurunun devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri ve sokak çeteleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, bu girişimin güvenliğin sağlanması, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi ve ortak geleceğe yönelik inancın artırılması amacı taşıdığını belirtti. Erdoğan, “İnşallah sizlerin de gayretleriyle Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan bu sorunu gündemden çıkartacağız” dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Konuşmaların ardından Erdoğan, kursta dereceye giren Ünsan Emre Çitçi, Kürşathan Atamer ve Melike Yeşilbahar'a sertifikalarını verdi. Tören, kaymakam adaylarının kura çekimiyle sona erdi.