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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Aile Destek Ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

08.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemeleri tarihi ve hesaplara ne kadar yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. . İlk ödemeler Temmuz'da gerçekleştirilmiş ve daha sonra 450-600 TL olan destek ödemesi 850 TL-1250 TL'ye yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği" programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3,2 milyar liranın bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Aile Destek Ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

"Türkiye Aile Desteği" programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3,2 milyar lira bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlar için koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesinin ürünü bu programlardan biri de 'Türkiye Aile Desteği'dir" dedi.

2,5 MİLYON VATANDAŞA 3,2 MİLYAR LİRA DESTEK

"Türkiye Aile Desteği" kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira ödeneceğini duyuran Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülke çapında faaliyet gösteren binin üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Böylece bu hafta içinde kısaca ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İnşallah hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta değil, aynı zamanda ailesi içinde boynu bükük bırakmayacak bir anlayışla sosyal destek programlarımızı sürdüreceğiz."

e-devlet1

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusunu internet üzerinden yapmak istemeyenler ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da başvurudfa bulunabilmektedir.

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