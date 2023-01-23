Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Borç yapılandırma paketi ayrıntıları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç düzenlemesi, bugün Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Heyecanla beklenen yapılandırma paketinin ayrıntıları merak ediliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? gibi soruların yanıtları yeniden gündeme geldi. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları açıkladı.

Kabine Toplantısının bugün saat 15:00'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ AYRINTILARI BELLİ OLDU

31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.



