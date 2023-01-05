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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ücretsiz doğalgaz ve ÖTV'siz cep telefonu satışı geliyor

05.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon başta gıda olmak üzere bir çok alanda etkisini gösterdi. Hükümet enflasyonun etkilerini gidermek amacıyla kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre Karadeniz doğal gazının evlere verilmeye başlamasıyla birlikte bir yıl süreyle gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz olması planlanıyor. Ayrıca, bir defaya mahsus gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayardan ÖTV alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ücretsiz doğalgaz ve ÖTV'siz cep telefonu satışı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Karadeniz doğal gazının bir yıl boyunca belirli bir kısmının ücretsiz verilmesi ve bir defaya mahsus gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayar ÖTV alınmaması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Hükümet toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak projeler üzerinde çalışıyor. Bakanlıklar tarafından çalışmaları yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile iki önemli çalışma devreye girecek.

BİR YIL ÜCRETSİZ OLACAK

Karadeniz doğal gazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz verilmesine ilişkin çalışma yapılıyor. Maliyet hesaplamaları sonrasında nihai karar verilecek.

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ÖTV'SİZ SATILACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarlar ÖTV'siz satılacak. Ancak gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.

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ÖTV doğal gaz cep telefonu

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