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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: 'Ekonomimize katkısı 56 milyar dolar'

18.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. THY'nin Türkiye'nin en değerli markası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: 'Ekonomimize katkısı 56 milyar dolar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda zirvenin başarılı geçmesini temenni etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

Milletin göğsünü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başlanan 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir.

2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum."

THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişin, gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum." ifadesini kullandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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