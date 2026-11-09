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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti
Cansu Çamcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Apple Tim Cook erdoğan
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