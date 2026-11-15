Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliyi heyecanlandıran açıklama

Emeklinin gözü kulağı emeklilerle ilgili yapılacak çalışmalara çevrildi. Gündemde pek çok alternatif konuşulurken milyonların beklediği çalışmalara ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA VE ASGARİ ÜCRET

Bunun sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma olduğunu vurgulayan Yılmaz, prim ödeme gün sayısı, yaş gibi faktörlerin de bu çalışmada tartışılan konular olduğunu belirtti. Yılmaz "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim" dedi. Yılmaz, asgari ücret için de çalışanların refahı, istihdamın korunması, işletmelerin sürdürülebilirliği gibi amaçlarda denge vurgusu yaptı.

FON SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fon soruşturmasına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, "Bir karantina uygulamak anlamında 7 şirketin 131 fonu tasfiye kapsamına alındı. O süreçten sonra bugüne gelirken birçok adım atıldı. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir zirve yapıldı. Ekonomi ve finans piyasasıyla ilgili kuruluşların, bakanlıkların yer aldığı bir zirve. Orada çok önemli kararlar alındı." açıklamasını yaptı.

"DEVLET DENETLEME KURULU ŞU ANDA SAHADA"

Öncelikle Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Devlet Denetleme Kurulu da şu anda sahada. Önemli bir sayıda müfettişle, denetmenle tüm bu kurumları inceliyor. Sorumluluğu olan bürokratlar tespit edildiğinde, bunlarla ilgili soruşturma süreçleri başlatılıyor. İkincisi Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. İçinde Adalet Bakanlığımız, Maliye ve Hazine Bakanlığımız var. Bunların ilgili kurumları yine finans piyasasının ana aktörleri var. Gündeme göre davet ettiğimiz katılımcılar oluyor. Dolayısıyla Fon Koordinasyon Kurulunu başladığı günden bugüne çok etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. 10. toplantısını cuma günü yaptık. Bunlar genel toplantılar. Bunun dışında daha özel alt çalışma grupları, her bir bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, çeşitli alanlarda yaptığımız görevlendirmelerle oluşan ekipler, bütün bunlar yoğun bir şekilde o günden bugüne çalışmalarını yürütüyorlar."

Gelinen süreçte adli boyutun da çok kapsamlı bir şekilde işlediğinin altını çizen Yılmaz, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere adli ve yargı kurumlarımız bu süreçte çok etkin bir şekilde üzerlerine düşeni yapıyorlar." dedi.

"YARGI KURUMLARI VE BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ OTORİTELER VAR"

Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmasına ilişkin bilgi veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda yargı kurumları ve bağımsız denetleyici otoriteler var. Bağımsız düzenleyici denetleyici otoriteler niçin kurulur? Gündelik siyasetin dışında teknik olarak bu kurumlar çalışsın, siyasi gelişmelerden etkilenmesin, kendi işlerinde kurallara dayalı bir şekilde sistemi yönetsinler diye oluşturulur. Dolayısıyla buralarda siyasetin çok ciddi bir yetkisi yok doğrusu. Kendi kararları anlamında bakarsanız bunlar bağımsız otoriteler, yetkili ve sorumlu kuruluşlar. Dolayısıyla Fon Koordinasyon Kurulu bunların yerine geçip iş yapan bir kurul değil. Genel koordinasyon yapıyoruz. Bunları bir araya getiriyoruz. Birlikte çalışmaları gereken işleri çalışıyorlar. Ortak takvime bağlamaları gereken işler konusunda bir anlayış birliği oluşturuluyor. Genel birtakım ilkeler belirleniyor."

İstismarcılar, manipülatörler ve yatırımcıları karıştırmamayı ilke edindiklerini vurgulayan Yılmaz, "Suç işleyeni hassas bir şekilde ayıracağız, cezasını vereceğiz. Ama bunu yaparken sistemi ve meşru yatırımcıyı, hukuk kuralları içinde çalışan finansçıyı da koruyacağız. Yine bu ödemelerin hakkaniyetli, kurallara dayalı bir şekilde gerçekleşmesi Fon Koordinasyon Kurulumuzun çok gözettiği bir yaklaşım. Bütün bunları yaparken de borsamıza olumsuz etki etmeyecek, genel sermaye piyasalarımıza olumsuz yansımayacak bir anlayışla hareket etmeyi yine bir ilke olarak belirledik." açıklamasını yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN, HİÇBİR ŞEY KAYIT DIŞI DEĞİL"

Bugüne kadar bütün bu ara ödemelerde bütçe ve Hazineden tek bir kaynağın kullanılmadığını bildiren Yılmaz, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey kayıt dışı değil burada. Kim ne yaptıysa başlangıcından bugüne, kim ne zaman girdiyse, sistemden çıktıysa, ne kadar yatırdıysa, ne kadar çıktıysa... Yüz binlerce insan tabii ve her biri kim bilir ne kadar işlem yaptı. Bütün bunlar devletin kayıtlarında. Bugüne kadar 161 milyar ödeme yaptık geçen cuma günü itibarıyla. Ayni ve nakdi ödeme." bilgisini paylaştı.

Ödemelerle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Geçen cuma günü itibarıyla 33,4 milyar lira ödendi. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Tahsilatlar oldukça ilaveler geliyor. 33,4 milyar lira para geri alındı. Fon meselesi ile ilgili gece gündüz bir gayret içinde olduk. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar. Bu çerçevede elimizden gelen tüm gayretle yatırımcılarımızın haklarını korumaya gayret ediyoruz. Haksız kazanç elde eden, manipülasyon yapan, piyasa dolandırıcılığı yapanlardan elde ettiğimiz kaynakları bu süreçlerden olumsuz etkilenmiş yatırımcılarımıza kanalize ediyoruz. Ama bunu yaparken de eşzamansız olarak sermaye piyasalarımızı da gözetiyoruz. Oraların sağlıklı işleyişine de son derece hassasız." ifadelerini kullandı.

Rakamların sürekli güncellendiğini söyleyen Yılmaz, "Burada toplam 55 bin 821 tekil yatırımcının alacağı tamamen ödenmiş durumda. 55,4 milyar lira nakit, 12,6 milyar ayni olmak üzere 68 milyar lira bu olağan tasfiyelerde dört şirketin altındaki 94 fona ödendi ve bunlar kapandı. Olağan tasfiyeye tabi olan 97 fon vardı. 131 dedik ya onun 97'si bu olağan tasfiye sürecindeydi. Bu 97'nin 94'ünde tüm ödemeler tamamlandı. Sadece 3 fon kaldı. Dolayısıyla olağan tasfiye sürecinin aşağı yukarı bittiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 161 MİLYAR LİRA ÖDEDİK"

Şu anda kanunun öngördüğü üzere 1 milyon liraya kadar ödemeleri bu fonlarda gerçekleştirme gayreti içinde olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cuma günü itibarıyla söylüyorum. 415 bin 955 tekil yatırımcıya ödeme yapmışız. 337 bin 56 tekil yatırımcının alacağının tamamı ödenmiş durumda. Nakdi olarak 89,3 ayni olarak 3,6 milyar olmak üzere toplam 92,9 milyar lira bu olağanüstü ödemelerde kullanılmış durumda. Bugüne kadar toplam olağan ve olağanüstü tüm ödemelerde toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapılmış. Bugüne kadar hiç ödeme yapmadığımız sadece 10 bin 771 yatırımcı var. Net yatırım tutarını alan veya portföy değerinin tamamını alan 371 bin 21 kişi. Yani 371 bin 21 kişi bu ara ödeme sürecini tamamlamış oldu. Ya net yatırım tutarının tamamını ya da portföy değerinin tamamı kendisine ödenmiş oldu. Biz şu anda ara ödemeden bahsediyoruz. Nihai ödeme değil bu. Dolayısıyla 119 fonda nakdi olarak 144,7 milyar lira, ayni olarak 16,2 milyar olmak üzere yaklaşık 161 milyar lira ödemiş olduk bugüne kadar. Ara ödeme anlamında geriye 84 bin 737 kişi kaldı sistemde. Bunlardan bir kısmı henüz hiç alamamış, bir kısmı da tamamını alamamış durumda."

"SON TAKSİT ÖDEMEMİZİ YAPIP ARA ÖDEMELERİ BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Fon soruşturması kapsamında ödemelere ilişkin soru üzerine, ara ödemelerin henüz tamamlanmadığını belirten Yılmaz, 84 bin 737 kişinin kaldığını, bunların içinde fahiş gelir ve haksız kazanç elde etmiş, hukuki sorunları olanlar ile net yatırım tutarı sıfır olanların alamayacağını, bunlar dışındakilere son ödemenin yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, bu konuda hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Bir taraftan TMSF'deki çalışmalar, geri kazanım elde edeceğimiz kazanımlar, diğer birtakım fonlarda kalmış belli varlıklar, likide çevrilebilir kaynaklar. Bütün bunları önümüzdeki 1-2 hafta içinde tamamlayıp, son taksit ödememizi yapıp ara ödemeleri bitirmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Nihai tasfiyenin tamamlanmasının zaman alıcı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çok büyük bir yatırımcı grubu, ara ödemeler sonucunda aşağı yukarı nihai tasfiyede alabileceklerini almış olacaklar." diye konuştu.

Yılmaz, tarihin en büyük adli süreçlerinden birinin işlediğini söyleyerek, 466 şüpheli bulunduğunu, 123 zanlının tutuklandığını, 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin yapıldığını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) soruşturma ve incelemeleri sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, bu ayın sonuna kadar hangi hissede ne manipülasyon yapıldığının tespit edilip suç duyurusunda bulunulacağını anlattı.

Yılmaz, "İsimleri merak eden varsa SPK'nın suç duyurularında isimler geçiyor. O manipüle edilen kağıtlarla ilgili incelemeler tamamlandıkça, yeni yeni bazı isimleri de kamuoyuna bültenle açıklıyor SPK, kendi sitesine de koyuyor. Başsavcılığa da iletiyor. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde ilerlemiş oluyor." açıklamasını yaptı.

"YAPTIRIMLAR DAHA AĞIR HALE GETİRİLECEK"

SPK'nın, yapay zekayla manipülasyonların daha hızlı görülüp hataların insan eli değmeden tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"En önemli unsurlardan biri yeni bir kanun. Şu an çıkardığımız kanun olağanüstü tasfiyeyi yönetmek üzere çıkardığımız bir kanundu. Yeni bir hazırlık yaptık o da aşağı yukarı olgunlaştı. Gelecek haftaya artık tamamlayıp grubumuza taslak olarak veririz diye tahmin ediyorum. Sermaye piyasaları konusunda yanlış yapanlara, hukuk dışına çıkanlara dönük yaptırımlar daha ağır hale getirilecek. Denetim sistemleri etkinleştirilecek. Kurumsal kapasite yine bu çalışmalarla birlikte güçlendirilmiş olacak. Geleceğe dönük bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması adına çok daha sağlıklı bir düzenleyici yasal çerçeve oluşmuş olacak. Bunu da uzun süredir çalışıyoruz ve sektör paydaşlarıyla da paylaştık. Finansal piyasadaki paydaşlarla da paylaşıldı. Kurumlardan görüşler alındı. Epeyce olgunlaştı. Son kez üzerinden geçip belli bir çerçeve içinde Meclisimize sunacağız."

Yılmaz, süreci belirsiz bırakmalarının söz konusu olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ara ödemeleri hızla tamamlayacağız. Tasfiye süreçleri kanuni çerçevede yürümeye devam edecek. Bir taraftan yeni kanunumuzu Meclise sevk edeceğiz. Gelecekte bir daha benzer şeylerin yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacak. Bir yandan da bu süreçlerde suç işlemiş olan, manipülasyon yapmış olan, vatandaşın, milletin hakkına, hukukuna girmiş olan kim varsa o da bağımsız yargıda yargı süreci sonucu netleşip, karşılığını en net şekilde görmüş olacak. Çok boyutlu şekilde bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz ve bunun için her türlü gayreti sarf ediyoruz."

"GELECEK SENE İÇİN YÜZDE 21'İ HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, tüm dünyanın enflasyonun arttığı ve büyümenin düştüğü bir dönemde olduğunu belirterek, bu durumun enerji ithal eden ülkeleri daha fazla etkilemesi sebebiyle Türkiye'nin de etkilenen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

Merkez Bankasının hesabına göre, Rusya-Ukrayna ve İran-ABD savaşının etkisinin 7 puan civarında olduğunu aktaran Yılmaz, "Savaş olmasa bugün 29,8'e inmiş olan enflasyonumuz yüzde 22-23'ler civarında olacaktı. Ama maalesef savaşın böyle bir olumsuz etkisi oldu. Savaşın etkilemediği kalemler bazında baktığımızda tablo çok daha iyi." dedi.

Hizmet gelirleri ve tarımda gidişatın iyi olduğunu ancak enerji ve enerji bağlantılı kalemlerde olumsuz tablo görüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Gelecek sene için yüzde 21'i hedefliyoruz. Ondan sonraki sene 13,5, daha sonraki sene de tek hane gibi bir patikada politikalarımızı sürdürüyoruz. Bütüncül bir politika seti ile hareket ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, sosyal konut, gıda, yenilenebilir enerji ve lojistik alanlarına öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Enflasyonla mücadelede kararlıyız. Dışsal koşullar ne olursa olsun, biz doğru bir istikamette olduğumuza inanıyoruz. Bu istikameti devam ettireceğiz ve eninde sonunda arzu ettiğimiz noktalara geleceğiz. Bu yönde de gayretimizi devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

"EMEKLİLERİN GENELİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclise ileteceklerini bildirdiğini anımsatan Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." şeklinde konuştu.

"EMEKLİMİZE ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞI HEDEFLEYEN BİR ÇALIŞMAYI TAMAMLAYIP MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

Yılmaz, 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını belirterek, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." dedi.

Asgari ücret müzakerelerinin henüz başlamadığını vurgulayan Yılmaz, çalışan hakları, refahı, daha iyi imkanlara kavuşması ve işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçlar arasında denge oluşturularak, aralık ayında belirleme yapılacağına işaret etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır