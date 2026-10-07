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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'fon' açıklaması: 'Hazine kaynağı kullanılmayacak'

Fon krizi ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı" dedi. Yılmaz, "Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'fon' açıklaması: 'Hazine kaynağı kullanılmayacak'

Fon krizine dair açıklamalar yakından takip edilirken son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz "Finans piyasasında risk yok, ekonomimizin temeli sağlam" dedi.

"SORUN SINIRLI ALANDA YAŞANDI"

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı.

Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor.

Sermaye piyasamızda yaşanan sorunun her bir detayı, ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır.

Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır.

Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiş, eşgüdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu olarak ana çerçevemiz şudur; süreç şeffaf, adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde yönetilecektir.

"HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak.

Hazine’den kaynak kullanılmadan, her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilkedir, olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana para ödemesi planlanmaktadır.

"ÖDEME EKİM AYI İÇİNDE YAPILACAK"

Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.

17 fonda ödeme yarın başlıyor."(AA/İHA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Cevdet Yılmaz
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