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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kararlılık mesajı: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar..."

20.10.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kararlılık mesajı: "Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yaptığı açıklama şöyle;

  • Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz.

  • Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz.

  • Yılın ilk yarısında net 220 bin istihdam artışı sağlanmış olup 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın 900 bini aşarak işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilemesi, 2024 yılında ise yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artacağı ve işgücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşeceğini tahmin etmekteyiz.

  • 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437,1 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir.

  • 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yıl sonu beklentilerimiz; 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 6 trilyon 562,6 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 4 trilyon 929,7 milyar lira, bütçe açığının 1 trilyon 633 milyar lira, faiz dışı açığın 986,8 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

  • 2023 yılı için öngörülen 762 milyar lira deprem harcaması hariç bütçe açığının milli gelire oranı başlangıç öngörüsüne uygun olarak yüzde 3,4 seviyesinde beklenmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Cevdet Yılmaz

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