Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Fon soruşturması devam ederken gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı bir paylaşımda halen SPK'da, Borsa'da, Takasbank'ta herhangi bir istifa veya görevden alma durumunun olmamasına tepki gösterdi. "Büyük bir soygun ile karşı karşıyayız" diyen Özdemir, "Birkaç bürokratı korumak için değer mi?" dedi.

Özdemir şunları ifade etti:

"Benim içinden çıkamadığım soru bu; Değer mi? diye soruyorum...

SPK'da, Borsa'da, Takasbank'ta kimse yerinden kıpırdamıyor. Kimsenin istifa edesi yok, kimsenin sorumluluk alası yok. Kimse bunları görevden almayacak mı?

Savcılar bunlara hesap sorar mı bilmiyorum ama en azından şuan ki icranın başkanlık sisteminin bu insanlara 'Bir dakika siz bir koltuklarınızdan çekilin' demesi lazım. Şuanda bu denilmiyor, birkaç bürokratı korumak için değer mi?

Türk ekonomisi kötü durumda şuanda borsa tepetaklak gidiyor. Ortaya çıkanların artık üzerini kapatmaya imkan yok.

Bu işe biraz daha farklı bir bakış açışı gerekiyor. Savcılar bu işin üzerine gidiyor, bunun bir örgüt işi olduğunu tespit ettiler. Büyük bir soygun ile karşı karşıyayız. Film gibi bir şeyle karşı karşıyayız."