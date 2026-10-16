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Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta herhangi bir istifa veya görevden almama durumuna gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi. Özdemir, "Kimsenin istifa edesi yok, kimsenin sorumluluk alası yok. Kimse bunları görevden almayacak mı?" dedi.

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"
Recep Demircan

Fon soruşturması devam ederken gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı bir paylaşımda halen SPK'da, Borsa'da, Takasbank'ta herhangi bir istifa veya görevden alma durumunun olmamasına tepki gösterdi. "Büyük bir soygun ile karşı karşıyayız" diyen Özdemir, "Birkaç bürokratı korumak için değer mi?" dedi.

Cüneyt Özdemir den fon tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?" 1

Özdemir şunları ifade etti:

"Benim içinden çıkamadığım soru bu; Değer mi? diye soruyorum...

SPK'da, Borsa'da, Takasbank'ta kimse yerinden kıpırdamıyor. Kimsenin istifa edesi yok, kimsenin sorumluluk alası yok. Kimse bunları görevden almayacak mı?

Savcılar bunlara hesap sorar mı bilmiyorum ama en azından şuan ki icranın başkanlık sisteminin bu insanlara 'Bir dakika siz bir koltuklarınızdan çekilin' demesi lazım. Şuanda bu denilmiyor, birkaç bürokratı korumak için değer mi?

Cüneyt Özdemir den fon tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?" 2

Türk ekonomisi kötü durumda şuanda borsa tepetaklak gidiyor. Ortaya çıkanların artık üzerini kapatmaya imkan yok.

Bu işe biraz daha farklı bir bakış açışı gerekiyor. Savcılar bu işin üzerine gidiyor, bunun bir örgüt işi olduğunu tespit ettiler. Büyük bir soygun ile karşı karşıyayız. Film gibi bir şeyle karşı karşıyayız."

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir fon soruşturması
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