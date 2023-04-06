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CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı? CVK Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

06.04.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CVK Madencilik halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama süreci bugün başlıyor ve iki gün boyunca devam edecek. Peki, CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı? CVK Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı? CVK Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz ediliyor. CVK Madencilik halka arz işlemleri 6 ve 7 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. Yatırım yapmak isteyenler CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı? CVK Madencilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. İşte CVK Madencilik halka arz hakkında tüm detaylar...

CVK MADENCİLİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

CVK Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.

CVK Maden hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü 882 milyon TL ve halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

CVK MADENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?

CVK Maden şirketi pay olarak 8,400,000 Lot vereceğini açıkladı.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mevcut 35 milyon TL olan sermayesinin 42 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Begüm Çevik'e ait 1,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 8,4 milyon TL pay halka arz edilecek.

Şirket paylarının halka arzında "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı yöntemi" uygulanacak. Halka arz Tera Yatırım'ın liderliğindeki 38 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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CVK MADENCİLİK HANGİ BANKALAR VERİYOR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank A.Ş.

ALB Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Özel Bankacılık şubeleri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Bank A.Ş.

Sanko Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

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