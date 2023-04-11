CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVK Madencilik borsada ne zaman işlem görecek? Halka arzın büyüklüğü 882 milyon TL oldu

Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz edildi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. üzere halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. CKV Madencilik halka arzında başvuru sayısı 1.470.906 olarak gerçekleşti. İşte CVK MAdencilik halka arz sonuçları ve kaç lot verdiği ile ilgili detaylar...

CVK MADENCİLİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

CVK Madencilik hisse kodu #CVKMD olarak açıklandı. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü 882 milyon TL ve halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. CVK Madencilik halka arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

CVK MADENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?

Şirketin halka arzında başvuru sayısı 1.470.906 olarak gerçekleşti. Yapılan açıklamada toplam 8.400.000 TL nominal değerli 8.400.000 adet B grubu payın halka arz edildiği belirtildi. CVK Maden hissesi 105 TL’den halka arz olacak. CVK Maden şirketi pay olarak 8,400,000 Lot vereceğini açıkladı.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mevcut 35 milyon TL olan sermayesinin 42 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Begüm Çevik'e ait 1,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 8,4 milyon TL pay halka arz edilecek.



