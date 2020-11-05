FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CVV kodu nedir? CVV kodu ne işe yarar?

CVV kodu nedir? CVV kodu ne işe yarar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 10:31 | Son Güncelleme

Her geçen gün online sitelerden yapılan alışverişler hız kazanıyor. CVV kodu ile Online işlem sırasında güvenliğinizi sağlayın. Daha fazla ayrıntı için yazımızı okuyun...

CVV kodu nedir? CVV kodu ne işe yarar?

İçindekiler

  • CVV Nedir?
  • CVV Kodu Nedir?
  • CVV Kodu Nerede Yer Almaktadır?
  • CVV Kodu Nasıl Öğrenebilirim?
  • CVV Kodu Ne İşe Yarar?
  • CVV Kodu Ne Kadar Güvenilir?

Kart kullanıcılarına daha güvenle alışveriş yapmalarına olanak sağlayan yeni bir kredi kartı olanağı sunuldu. Peki size özel olan CVV kodu nedir? CVV kodu öğrenme aşamaları nelerdir gibi soruların cevabını merak ediyorsanız; hadi yazıya geçelim!

CVV Nedir?

CVV “ Card Validation Value ” kısaltmasıdır. 1 Ocak 2001 tarihinden beri VİSA kartın zorunlu olarak çıkardığı bir kart güvenlik kodudur. Kredi kartının güvenliği için bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Tüm bankaların tüketiciye sağladığı kredi kartlarında da bulunmaktadır.

CVV Kodu Nedir?

CVV kodu ne demek diyorsanız; internet üzerinden online alışveriş gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir kod olduğunu söyleyebiliriz. CVV kodunuz olmadan alım işlemini gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden alışveriş yaparken, CVV kodu sizin güvenlik kodunuzdur. Kartınızın arka yüzünde yer alan beyaz alanda yazılı olan rakamların son 3 hanesidir. Bazı kartlarda ise; rakamların son 4 hanesidir. CVV kodu, kredi kartınızın şifresini vermeden rahat bir şekilde işlem yapmanıza imkân sağlayan 3 veya 4 haneli bir koddur. İki tane kodunuz bulunmaktadır. Bunlardan biri; banka kartı kodu diğeri; kredi kartı kodudur. Her kullanıcının CVV kodu farklıdır. Alışveriş sırasında kullanacağınız bu kodu özellikle kredi kartı şifresiyle karıştırmamalısınız.

CVV Kodu Nerede Yer Almaktadır?

CVV kodu, kullandığınız kredi kartının orta arka yüzünde bulunmaktadır. Kredi kartınızın çoğunlukla arka kısmının sağ tarafında baskı halinde yazılmış olarak imza bandında yer almaktadır. CVV kodu, kartı sunan bankaya göre adında değişmeler olabilmektedir. Bu düzeneği birbirinden farklı kılan banka kartları vardır; American Ekspres kartında CID, Mastercard için CVC ve Visa kart için CVV, Ziraat Bankasının kartında CVV 2 şeklinde belirtilerek yer almaktadır. Bu sayede güvenlik kodları birçok çeşitliliğe sahipken, kimse tarafından da bilinmemektedir.

CVV Kodu Nasıl Öğrenebilirim?

CVV kodu istediğiniz zaman istediğiniz mekânda hiçbir bilginizi vermeden rahat ve zengin ödeme seçenekleri ile alışveriş yapmanızı sağlar. Bu kod, sağladığı güven sayesinde hem satıcılar hem de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu kadar değerli olan bu kodu nasıl öğrenebiliriz? Buyrun cevabına hep birlikte bakalım…

CVV kodu, bankanızın size verdiği kartta bulunmaktadır. Eğer uzun kullanım sonucu CVV kodunuz silinmişse bankanızın çağrı merkezini veya müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz kartın iptal işlemini gerçekleştirmelisiniz. Online alışveriş için kredi kartınızı kullanmak istiyorsanız; yeniden kart çıkarma işleminizi gerçekleştirerek CVV kodunuzu yenilenmiş halde güven içinde kullanabilirsiniz.

CVV Kodu Ne İşe Yarar?

CVV kodu, online alışveriş yaparken kullanılsa da mesafeli alışveriş yapımında da kullanılmaktadır. Aynı zamanda Türk Lirası yüklemelerinde işlem yapılırken de kullanılabilmektedir. Kredi kartı sahiplerine ekstra bir güvenlik sağlamaktadır. ATM kullanımlarında ya da mağazalardan yapmış olduğunuz ürün alımlarında kullanılamamaktadır. Esas kullanım alanı internet üzerinden yapmış olduğunuz alışverişlerdir. Bu kod, online ürün alımlarında oldukça işinize yarar.

CVV Kodu Ne Kadar Güvenilir?

Pandemi sürecinde birçok kişi evinden sipariş vererek alım işlemini gerçekleştirmektedir. Sistemden alışveriş yaparken verdiğiniz kişisel bilgiler nedeniyle dolandırıcıların hedefi haline gelebilirsiniz. Milyonlarca insan bu durumdan muzdarip olup, kredi kartı kullanımını güvenli bir şekilde gerçekleştirememektedir. Aklınıza gelen ilk sorulardan biri; CVV koduna ne kadar güvenebiliriz? Cevap için yazıyı okumaya devam edelim...

Teknolojinin ilerlemesinden dolayı insanlar e-ticaret sitelerinde yapmış oldukları alışverişler sonucu dolandırıcıların tuzaklarına maruz kalmaktadır. Bu sebepten dolayı kart sahipleri güven sorunu yaşayarak alım işlemini rahat bir şekilde yapamaz hale gelmektedir. Bankaların kullanıcılarına sağlamış olduğu kartlardaki CVV kodu, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve diğer tüm platformlardan alınacak olan ürünlerin güvenilir bir şekilde size ulaşmasına olanak sağlar. Aynı zamanda CVV kodunda 3D security sistemi bulunmaktadır. Böylelikle telefonunuza gönderilen SMS kodu ile yapmış olduğunuz alışverişi onaylayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. CVV kodunuz size ait olan özel bir numaradır. Kodunuzu sizden başka herhangi bir kişi bildiğinde bu durum sıkıntılara sebebiyet verebilmektedir. Kartın önündeki 16 haneli kod ve CVV kodunuz öğrenildiğinde tüm kartınız içerisindeki limit kullanılır hale gelir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen anlaşmalı olduğunuz bankayı arayarak kartınızın iptal ettirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Güvenliğiniz açısından bunu bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde CVV kodunuzun kopyalanması ve çalınması sonucunda parasal açıdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz.

Bilginiz dışında olan bir harcama yapıldığını dile getirerek itirazda bulunmalısınız. Bankanızın size vermiş olduğu CVV kodunu başkalarıyla kesinlikle paylaşmayın ve kullanımına izin vermeyin. Kodunuzun sahtekârlığa karşı bir savunma hattı görevi görebilmesi için kartınızın fiziksel olarak çalınmamasına dikkat etmelisiniz. Kart güvenlik kodunuz sizin için garantidir. Kredi kartınız başkasının eline geçmediği sürece sadece sizin bildiğiniz bir güvenlik koduna sahipsinizdir. Güvenliğiniz için diğer dikkat etmeniz gereken konu ise; online işlem yaptığınız sitelerin güvenli olmasıdır. Alışveriş yaptığınız sitelerin bağlantı alanlarına baktığınızda güvenli olup olmadığını kırmızı bir yazı ile bilgisayarınız size bildirir. Bu uyarıyı dikkate almanızda fayda vardır. Eğer farkında olmadan alım işlemini gerçekleştirirseniz; tüm kart bilgileriniz ele geçirilmiş olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
İkinci el araçlarda ne kadar artış bekleniyor?İkinci el araçlarda ne kadar artış bekleniyor?
Küresel piyasalarda dolar yükselişte! Küresel piyasalarda dolar yükselişte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Doların ateşi düşmüyor!
Doların ateşi düşmüyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nin yüzde 76’sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 76’sı tamamlandı
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?
İkinci el araçlarda ne kadar artış bekleniyor?
Bakan Pekcan duyurdu: Garanti belgeleri artık elektronik ortamda sunulacak
Bakan duyurdu: Artık elektronik ortamda sunulacak
Mecliste görüşüldü... Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı kaldırılmasına ilişkin son dakika açıklaması!
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Motorine 10 kuruş zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat...
40.000 TL’ye varan barınma yardımı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.