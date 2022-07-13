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CVV kodu nedir, ne işe yarar? Banka CVV kodu kredi kartının neresinde yazar?

13.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün online sitelerden yapılan alışverişler hız kazanıyor. CVV kodu ile Online işlem sırasında güvenliğinizi sağlayın. Daha fazla ayrıntı için yazımızı okuyun...

CVV kodu nedir, ne işe yarar? Banka CVV kodu kredi kartının neresinde yazar?

İçindekiler

  • CVV Nedir?
  • CVV Kodu Nedir?
  • CVV Kodu Nerede Yer Almaktadır?
  • CVV Kodu Nasıl Öğrenebilirim?
  • CVV Kodu Ne İşe Yarar?
  • CVV Kodu Ne Kadar Güvenilir?

Kart kullanıcılarına daha güvenle alışveriş yapmalarına olanak sağlayan yeni bir kredi kartı olanağı sunuldu. Peki size özel olan CVV kodu nedir? CVV kodu öğrenme aşamaları nelerdir gibi soruların cevabını merak ediyorsanız; hadi yazıya geçelim!

CVV Nedir?

CVV “ Card Validation Value ” kısaltmasıdır. 1 Ocak 2001 tarihinden beri VİSA kartın zorunlu olarak çıkardığı bir kart güvenlik kodudur. Kredi kartının güvenliği için bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Tüm bankaların tüketiciye sağladığı kredi kartlarında da bulunmaktadır.

CVV Kodu Nedir?

CVV kodu ne demek diyorsanız; internet üzerinden online alışveriş gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir kod olduğunu söyleyebiliriz. CVV kodunuz olmadan alım işlemini gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden alışveriş yaparken, CVV kodu sizin güvenlik kodunuzdur. Kartınızın arka yüzünde yer alan beyaz alanda yazılı olan rakamların son 3 hanesidir. Bazı kartlarda ise; rakamların son 4 hanesidir. CVV kodu, kredi kartınızın şifresini vermeden rahat bir şekilde işlem yapmanıza imkân sağlayan 3 veya 4 haneli bir koddur. İki tane kodunuz bulunmaktadır. Bunlardan biri; banka kartı kodu diğeri; kredi kartı kodudur. Her kullanıcının CVV kodu farklıdır. Alışveriş sırasında kullanacağınız bu kodu özellikle kredi kartı şifresiyle karıştırmamalısınız.

CVV Kodu Nerede Yer Almaktadır?

CVV kodu, kullandığınız kredi kartının orta arka yüzünde bulunmaktadır. Kredi kartınızın çoğunlukla arka kısmının sağ tarafında baskı halinde yazılmış olarak imza bandında yer almaktadır. CVV kodu, kartı sunan bankaya göre adında değişmeler olabilmektedir. Bu düzeneği birbirinden farklı kılan banka kartları vardır; American Ekspres kartında CID, Mastercard için CVC ve Visa kart için CVV, Ziraat Bankasının kartında CVV 2 şeklinde belirtilerek yer almaktadır. Bu sayede güvenlik kodları birçok çeşitliliğe sahipken, kimse tarafından da bilinmemektedir.

CVV Kodu Nasıl Öğrenebilirim?

CVV kodu istediğiniz zaman istediğiniz mekânda hiçbir bilginizi vermeden rahat ve zengin ödeme seçenekleri ile alışveriş yapmanızı sağlar. Bu kod, sağladığı güven sayesinde hem satıcılar hem de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu kadar değerli olan bu kodu nasıl öğrenebiliriz? Buyrun cevabına hep birlikte bakalım…

CVV kodu, bankanızın size verdiği kartta bulunmaktadır. Eğer uzun kullanım sonucu CVV kodunuz silinmişse bankanızın çağrı merkezini veya müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz kartın iptal işlemini gerçekleştirmelisiniz. Online alışveriş için kredi kartınızı kullanmak istiyorsanız; yeniden kart çıkarma işleminizi gerçekleştirerek CVV kodunuzu yenilenmiş halde güven içinde kullanabilirsiniz.

CVV Kodu Ne İşe Yarar?

CVV kodu, online alışveriş yaparken kullanılsa da mesafeli alışveriş yapımında da kullanılmaktadır. Aynı zamanda Türk Lirası yüklemelerinde işlem yapılırken de kullanılabilmektedir. Kredi kartı sahiplerine ekstra bir güvenlik sağlamaktadır. ATM kullanımlarında ya da mağazalardan yapmış olduğunuz ürün alımlarında kullanılamamaktadır. Esas kullanım alanı internet üzerinden yapmış olduğunuz alışverişlerdir. Bu kod, online ürün alımlarında oldukça işinize yarar.

CVV Kodu Ne Kadar Güvenilir?

Pandemi sürecinde birçok kişi evinden sipariş vererek alım işlemini gerçekleştirmektedir. Sistemden alışveriş yaparken verdiğiniz kişisel bilgiler nedeniyle dolandırıcıların hedefi haline gelebilirsiniz. Milyonlarca insan bu durumdan muzdarip olup, kredi kartı kullanımını güvenli bir şekilde gerçekleştirememektedir. Aklınıza gelen ilk sorulardan biri; CVV koduna ne kadar güvenebiliriz? Cevap için yazıyı okumaya devam edelim...

Teknolojinin ilerlemesinden dolayı insanlar e-ticaret sitelerinde yapmış oldukları alışverişler sonucu dolandırıcıların tuzaklarına maruz kalmaktadır. Bu sebepten dolayı kart sahipleri güven sorunu yaşayarak alım işlemini rahat bir şekilde yapamaz hale gelmektedir. Bankaların kullanıcılarına sağlamış olduğu kartlardaki CVV kodu, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve diğer tüm platformlardan alınacak olan ürünlerin güvenilir bir şekilde size ulaşmasına olanak sağlar. Aynı zamanda CVV kodunda 3D security sistemi bulunmaktadır. Böylelikle telefonunuza gönderilen SMS kodu ile yapmış olduğunuz alışverişi onaylayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. CVV kodunuz size ait olan özel bir numaradır. Kodunuzu sizden başka herhangi bir kişi bildiğinde bu durum sıkıntılara sebebiyet verebilmektedir. Kartın önündeki 16 haneli kod ve CVV kodunuz öğrenildiğinde tüm kartınız içerisindeki limit kullanılır hale gelir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen anlaşmalı olduğunuz bankayı arayarak kartınızın iptal ettirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Güvenliğiniz açısından bunu bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde CVV kodunuzun kopyalanması ve çalınması sonucunda parasal açıdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz.

Bilginiz dışında olan bir harcama yapıldığını dile getirerek itirazda bulunmalısınız. Bankanızın size vermiş olduğu CVV kodunu başkalarıyla kesinlikle paylaşmayın ve kullanımına izin vermeyin. Kodunuzun sahtekârlığa karşı bir savunma hattı görevi görebilmesi için kartınızın fiziksel olarak çalınmamasına dikkat etmelisiniz. Kart güvenlik kodunuz sizin için garantidir. Kredi kartınız başkasının eline geçmediği sürece sadece sizin bildiğiniz bir güvenlik koduna sahipsinizdir. Güvenliğiniz için diğer dikkat etmeniz gereken konu ise; online işlem yaptığınız sitelerin güvenli olmasıdır. Alışveriş yaptığınız sitelerin bağlantı alanlarına baktığınızda güvenli olup olmadığını kırmızı bir yazı ile bilgisayarınız size bildirir. Bu uyarıyı dikkate almanızda fayda vardır. Eğer farkında olmadan alım işlemini gerçekleştirirseniz; tüm kart bilgileriniz ele geçirilmiş olur.

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cvv kodu
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