CW Enerji Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? CW Enerji borsa işlem tarihi belli oldu!

CW Enerji'nin talep toplama süreci 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlandı. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 30.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamı halka arz oldu. Şimdi ise gözler Borsa İstanbul işlem tarihine çevrilmişti. Peki, CW Enerji Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? Tarih belli oldu...

CW ENERJİ BORSA İSTANBUL'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

CW Enerji halka arzıyla ilgili açıklanan resmi sonuçlara göre talep toplama süreci sonrası 2.243.594 bireysel ve kurumsal yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Bireysel yatırımcılara 11 - 12 adet CWENE payı dağıtımı gerçekleşti.

Halka arz sonrası şirket, ek satış dahil %24,24 halka açıklık oranına ulaştı. CW Enerji halka arz büyüklüğü ise 3,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Halka arz edilen şirketin payları 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. CWENE koduyla işlem görecek olan paylar 108,60 TL baz fiyattan, sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

