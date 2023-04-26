CW Enerji halka arz başladı mı? CW Enerji hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte hisse kodu ve fiyatı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji Mühendislik halka arz oluyor. Halka arz onayı alan CW Enerji Mühendislik'in talep toplama aşaması 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. İşte CW Enerji halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

CW ENERJİ HALKA ARZ BAŞLADI MI?

CW Enerji halka arz bugün itibariyle başladı. SPK'dan halka arz onayı alan CW Enerji Mühendislik'in talep toplama aşaması 26-27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

CW ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Cw Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Hisse kodu (bist) #CWENE olarak açıklandı. Cw Enerji şirketi pay olarak 25,000,000, ek pay olarak da 5,000,000 lot veriyor.

CW ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Firmanın halka arzında aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş olacak. DenizBank A.Ş, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. dörtlü konsorsiyumu yapılacak.

CW Enerji halka arzında hisse fiyatı 108,60 TL olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda 18.750.000 lot sermaye artırımına ayrılacak.

