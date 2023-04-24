CW Enerji halka arz ne zaman? CW Enerji halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?

CW Enerji halka arzın ne zaman yapılacağı ve hangi bankalarda olduğu araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji Mühendislik halka arz oluyor. CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş., 108,60 TL fiyat ile QNB Finansinvest VE DenizYatırım liderliğinde halka arz edilecek.

CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

CW Enerji halka arz tarihleri 26 Nisan, 27 Nisan ve 28 Nisan 2023 olarak açıklandı. Halka arz fiyatı 108,60 TL olarak açıklandı.

CW ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Konsorsiyum liderleri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak açıklandı.

CW ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji’de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacak. Ayrıca 5.000.000 lot ek pay dahil edilecek.

