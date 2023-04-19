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CW Enerji Mühendislik halka arz ne zaman? CW Enerji kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte halka arz tarihleri

19.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CW Enerji Mühendislik CWENE bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, CW Enerji halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların aylardır beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman? CW Enerji kaç lot verir, eşit mi, oransal mı?

CW Enerji Mühendislik halka arz ne zaman? CW Enerji kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte halka arz tarihleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji Mühendislik halka arz oluyor. Halka arz onayı alan CW Enerji Mühendislik'in talep toplama aşaması 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. İşte CW Enerji halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Cw Enerji halka arz tarihi 26-27-28 Nisan 2023 olarak belirlendi. 3 gün sürecek halka arzda fiyat 108,6 TL olarak açıklandı.

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CW ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Cw Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Hisse kodu (bist) #CWENE olarak açıklandı. Cw Enerji şirketi pay olarak 25,000,000, ek pay olarak da 5,000,000 lot veriyor.

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Şirket halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak. AA'nın haberine göre, sermaye artışından elde edilecek gelir, sermayenin güçlendirilmesi, modernizasyon harcamaları, güneş enerji sistemi santral alımları, şirketin kenti tüketimine yönelik arazi ve çatı GES santralleri, depo yatırımları ve finansman maliyetlerinin azaltmak gibi konularda kullanılacak.

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