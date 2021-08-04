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Daha az çalışıp daha az prim ödeyerek emekli olabilirsiniz! Sigorta giriş tarihiniz eğer...

04.08.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle yoğun tempoda çalışanların iple çektiği emeklilik için bazılarımız daha şanslı. 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, emeklilik açısından avantajlılar. SSK (4-A), BAĞ-KUR (4-B) ya da Emekli Sandığı (4-C) üyeleri, sigorta primleri 1999 öncesi yatmaya başladıysa daha erken emekli olabiliyorlar. Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Daha az çalışıp daha az prim ödeyerek emekli olabilirsiniz! Sigorta giriş tarihiniz eğer...

Emeklilik zamanı; çalışma süresine, sigortanın başlangıç tarihine ve emekli olacak kişinin cinsiyetine göre değişiklik gösterir. Emeklilik için sigorta primlerinin yatmaya başladığı yıldan itibaren sigorta gün sayısı ve yaş önem taşıyor. 1999 ve öncesinde sigorta ödemeleri başlayanların erken emeklilik için 3600 çalışma günü primini ödemeleri ve 15 yıl çalışmaları gerekiyor. Peki 1999 yılı öncesinden itibaren sigorta primlerinin yatmasının avantajları nelerdir? Haydi, detayları inceleyelim.

SİGORTASI 1999 YILINDAN ÖNCE BAŞLAYAN KİŞİLERİN SAHİP OLDUKLARI AVANTAJLAR NELERDİR?

Sigortası 1999 yılı ve öncesinde başlayanların emeklilik açısından diğerlerine göre avantajları bulunuyor.

Bu bireyler;

Emeklilik prim ödemeleri 3600 günü tamamladığında erken emekli olmaya hak kazanırlar.

Minimum sigorta prim ödeme ve minimum yaş sınırını dolduklarında erken emekli olabilirler.

1999 yılı ve öncesi sigortası başlayanların emekli ücretleri, 2000 yılından itibaren sigortası başlayanlara göre daha fazladır.

1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİ OLMASI İÇİN HANGİ ŞARTLARI KARŞILAMALARI GEREKİR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın 5510 sayılı kanunu kapsamında, 1999 yılı ve öncesi sigortası başlayanların emeklilik şartları şöyle ifade ediliyor:

Erken emekli olabilmek için sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 ya da öncesine ait bir tarihte olması gerekiyor. Bu açıdan staj tarihi, kapsam haricinde tutuluyor.

8 Eylül 1999 ve öncesi bir tarihte ilk kez sigorta primi yatan kişilerin, 3600 gün (10 yıllık) prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresini doldurması lazım.

SSK, BAĞKUR ya da Emekli Sandığı üyelerinin tüm prim borçlarının SGK'ya ödenmesi önem taşıyor.

Tüm sigorta primleri yatan vatandaşlardan prim ödeme tarihi 31.12.2011'den önce olan kadınlar; 54 yaşında, erkekler ise; 55 yaşında emekli olabiliyor. 31.12.2011 tarihinden sonra ise; 3600 prim ödemesini ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan kadınlar; 58 yaşında, erkekler ise; 59 yaşında emekli olabiliyor.

Askerliğini 8 Eylül 1999 ve öncesinde tamamlamış erkekler, sigorta başlangıç tarihini askerlik borçlanması ile öne çekebiliyorlar.

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