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'Daha önce olmamıştı ama...' Emekli bayram ikramiyesinde artış için konuştu! Milyonların gözü o tarihte

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyeleri ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, ikramiyelerin yatacağı tarihle ilgili beklentiler neler? Bayram ikramiyesinde artış olacak mı? İşte konuyla ilgili beklenti ve değerlendirmeler...

'Daha önce olmamıştı ama...' Emekli bayram ikramiyesinde artış için konuştu! Milyonların gözü o tarihte
Hande Dağ

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Nisan ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca memur ve memur emeklisi için Temmuz'da yapılacak zam enflasyon oranına göre artık netleşmeye başladı. 2 aya ilişkin enflasyon verileri kaldı. Bir yandan da gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Memurlara ve memur emeklileri yapılacak enflasyon oranındaki zam ne olacak? İşte detaylar...

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Takvim işlemeye başladı, emekliler dört gözle bayram ikramiyesini bekliyor. Akıllardaki soru ise ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı.

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A Haber'de yer alan habere göre; ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Şimdi yılın ikinci ikramiyesi de Kurban Bayramı öncesi hak sahiplerine, emeklilere, işte dul yetim maaşı alanlara, iş göremezlik ödeneği alanlara ve diğer hak sahiplerine ödenecek" dedi.

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İlk kez 2018 yılında bin lira olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yıllar içinde arttı. 2021'de yüzde 10 artışla 1100 liraya, 2023 yılında yüzde 85 artış oranıyla 2000 liraya, 2024'te yüzde 50'lik bir artışla 3000 liraya yükseldi. Bu yılsa bayram ikramiyesi 1000 liralık artışla 4000 lira oldu.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Erdem "İkramiye için bildiğiniz gibi herhangi bir başvuru yapmaya gerek yok. Maaş alınan banka hesabına otomatik olarak bayram ikramiyeleri yatırılıyor" ifadelerini kullandı.

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Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran'da başlıyor. Dolayısıyla emeklinin bayram ikramiyesinin bayramdan önce yani haziranın ilk haftası tahsis numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Erdem "Şimdi ikramiye artışı Ramazan Bayramı öncesi yapıldığı için yıl içinde herhangi bir artış daha önce olmamıştı ama hükümet böyle bir karar alırsa yasal değişiklikle artış yapılabilir. Ama bizim öngörümüz yine 4 bin lira ödeneceği yönünde" şeklinde konuştu.

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Yeni emekli olacakların da gözü bayram ikramiyesinde. Peki, onların ikramiye alabilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? Bununla ilgili olarak Erdem "Mayıs ayının sonuna kadar başvurularını tamamlaması lazım. Buradaki son tarih 31 Mayıs. Başvurularını tamamlayanlar açısından maaş hesabı 1 Haziran'dan başlayacağı için onlar da bayram ikramiyesi alacaklar. 1 Haziran'da emekli maaşı hesaplanacak ve bayram ikramiyesini hak edecek" dedi.

Hissenet
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